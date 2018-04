Wien – Tirols sportliches Ausrufezeichen beim Vienna Cit­y Marathon heißt Katharina Zipser. Die schnellste Österreicherin des Vorjahres (Platz 11 in 2:47:23 Std.) will sich auch heuer wieder in die Auslage stellen. „Wien ist mein Highlight 2018, darauf hab’ ich seit Jahresbeginn alles aufgebaut“, sagt die 34-jährige Linguistin, die sich heuer die Trainingszeit im Countdown zu ihrer wissenschaftlichen Habilitatio­n an der Uni Innsbruck („Im Sommer und Herbst wird der Stress immer größer!“) sozusagen vom Mund abgespart hat. Darum hat sie in diesem schneereichen Winter auch keine Langlauf- und Tourenski angeschnallt, konnte auch nicht wie im Vorjahr auf Zypern ein einwöchiges Trainings-Camp beziehen, sondern blieb im Lande, um zwischen Volders und Unterperfuss, aber auch im Fitnessstudio am Laufband seit Jänner ca. 2100 km abzuspulen. „Auf Schnee“, warf Zipser ein, „war ich aber trotzdem – beim Cross-Lauf (ÖM-4., Anm.)!“

Frau Zipser, 1,68 Meter großer und 45 kg leichter „Spätzünder“ in der Szene, Schütz­e im Sternzeichen, macht am Sonntag bei ihrem zweiten Wien-Start erst das halbe Marathon-Dutzend voll. „Den ersten hab’ ich 2013 in Graz bestritten, da bin ich 2:59:50 Stunden gelaufen. Nach der Bestzeit beim Florenz-Marathon im November (2:46:24 Std. trotz strömenden Regens und Unterkühlung, Anm.) hab’ ich bis Weihnachten keinen Bock mehr auf Laufen gehabt.“ Selbstverordnete Schonzeit für die Dauerläuferin, die ihres nicht gerade bärenstarken Immunsystems wegen im Winter aus Vorsicht sehr viel indoor trainiert hat.

Umso motivierter geht Zipser am Sonntag an die 42,195 Kilometer durch die Bundeshauptstadt heran, auch Warmwetterprognosen können ihren Tatendrang nicht bremsen. „Ich denke positiv, will von Hitze oder Wind nichts wissen und hören“, behauptet die Wissenschafterin, die nicht nur mit Satzbau buchstäblich auf dem Laufenden ist. Sie sagt, „dass ich in erster Linie für mich laufe, nicht gegen andere“, hat aber klare Wien-Ziele vor Augen: „Ich will eine persönliche Bestzeit aufstellen, unter 2:40 laufen – und wenn’s 2:39:59 ist ...“

Eine Schallmauer, der Dreie­r klingt eben viel besser als der Vierer. Dafür hat Zipser im Schnitt 150 km die Woche geschuftet, damit sie unter körperlichen Top-Voraussetzungen („Austrainiert, nicht ausgehungert!“) an den Start geht. Und so Wünsche in die Tat umsetzen kann.

Zahlreiche Landsleute von Katharina Zipser werden am Wochenende den Weg nach Wien auf sich nehmen, um dort neben der klassischen Marathondistanz einen der Rahmenbewerbe in Angriff zu nehmen. Von 300 Tirolern unter den 40.000 Teilnehmern (gesamt) ist auszugehen. Gestern gab der Veranstalter übrigens auch die Eckdaten des Sicherheitspakets bekannt: Rund 400 Polizisten sowie 500 Ordner sollen dafür Sorge tragen. (j.m., APA)