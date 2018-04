Von Alex Gruber

Wattens – Seit dem Aufstieg in die Sky Go Erste Liga hat Wattens Liefering zum Lieblingsgegne­r erkoren. Nach sieben Duellen scheint für die Grünweißen eine lupen­reine Bilanz von vier Siegen und drei Unentschieden auf. Die WSG trägt gegen die spielstarken Jungbullen als einziges Team der zweithöchsten Spielklasse das Güte­siegel „ungeschlagen“.

„Bis jetzt ist es uns gegen sie immer ganz gut gelungen, ihre fußballerischen Stärken zu unterbinden und unsere körperlichen Vorteile auszuspielen“, führt WSG-Routinier Lukas Katnik aus, der acht der 34 Wattener Saisontore erzielt hat. Aus dem torgefährlichen Dreigestirn um Katnik und Milan Jurdik (10) fehlt heute mit Benni Pranter (9) eine Waffe. Es wäre schön, wenn sich andere einmal in das Licht der Torschützen rücken würden. Denn außer Defensivkraft Drazen Kekez (3) hat noch kein Spieler öfter als einmal angeschrieben.

„Wenn wir so unkonzentriert agieren wie zuletzt in Hartberg (0:4), nützt uns der beste Sturm nichts. Wir müssen unser intensivstes und aggressivstes Spiel auf den Platz bringen, um ihre europäischen Toptalente in den Griff zu bekommen“, unterstreicht Coach Thommy Silberberger Katniks These. Die genaue Formation würde auch das Bauchgefühl beim Abschlusstraining weisen.

Im Gernot-Langes-Stadion wurde zuletzt in jedem Fall wieder einiges geboten. Gegen Kapfenberg (3:2), Lusten­au (2:0) und BW Linz (1:0) stehen erstmals drei Heimsiege in Serie zu Buche. „Es wird sicher wieder ein starkes Match“, rührt Silberberger die Werbetrommel für guten Besuch.

Auf der Gegenseite dürfte heute Ex-Wacker-Profi Rami Tekir erstmals nach seinem Kreuzbandriss (Juni 2017) und einer monatelangen Leidenszeit wieder im Kader des FC Liefering stehen.