Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Das Maximum von 24 Punkten in acht Spielen bei einem Torverhältnis von 19:4 – die bisherige Frühjahrsbilanz des FC Wacker ist wahrlich meisterlich und soll es auch bleiben. Also plant der überlegene Tabellenführer der Sky Go Erste Liga bei seinem Sturmlauf zurück in die Bundesliga heute ab 20.30 Uhr beim Kapfenberger SV den neunten Streich. „Ich kann es nur wie bei jedem Auswärtsspiel gebetsmühlenartig betonen: dass es sehr schwer wird“, akzeptiert FCW-Coach Karl Daxbacher zwar die Favoritenrolle, wollte vor der gestrigen Abfahrt Richtung Steiermark von einem „Selbstläufer“ aber nichts wissen.

Aus gutem Grund, schließlich sind die Kapfenberger das einzige Team, gegen das der FC Wacker in dieser Saison noch nicht gewonnen hat. Die Tiroler Bilanz ist nach drei Spielen mit zwei Remis und einer Niederlage sogar negativ. Das soll sich heute mit Anpfiff im Franz-Fekete-Stadion ändern. Die Innsbrucker treten mit exakt dem gleichen Kader und wohl auch der gleichen Startelf wie zuletzt beim souveränen 4:0-Heimsieg gegen BW Linz an. Die Langzeitverletzten Flo Jamnig und Martin Harrer fallen aus, Jeffrey Egbe sitzt eine bei den Amateuren ausgefasste Sperre ab.

Warum Spiele in Kapfenberg so schwer sind, weiß ein Wacker-Profi aus jahrelanger Erfahrung. „Hinten nichts riskieren und anbrennen lassen, zudem voll aggressiv in die Zweikämpfe gehen“, erklärt Albert Vallci das Motto der Falken. Der Wacker-Verteidiger absolvierte die Akademiezeit in Kapfenberg und feierte auch sein Profidebüt im KSV-Dress: „Daher ist es schon ein besonderes Spiel. Aber ich bin jetzt beim FC Wacker engagiert, will unbedingt aufsteigen und natürlich drei Punkte holen.“

„Nicht einschüchtern lassen und voll dagegenhalten, sonst bekommen wir Probleme“, lautet Daxbachers Devise, der zudem schmunzelnd auf die gelbe Gefahr verweist. Seit einigen Wochen steht ein FCW-Sextett (Roman Kerschbaum, Flo Rieder, Zlatko Dedic, Daniele Gabriele, Dimtry Imbongo und Christoph Freitag) bei vier Gelben Karten. Speziell Kerschbaum wehrt sich vehement gegen eine Sperre – in der 14. Runde kassierte er die vierte Gelbe, dann ging er die nächsten 14 Spiele – als „Sechser“ (!) – leer aus.