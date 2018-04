Von Florian Madl

Innsbruck – Für einen Moment stockte den Innsbrucker Zuschauern gestern der Atem: Als Domenico Pozzovivo kurz vor dem Finale der Tour of the Alps rasant von der Colin­gasse in die Bürgerstraße einbog, näherten sich die Schienen der Straßenbahnlinie 1 seinen 20 Millimeter breiten Reifen beängstigend schnell. Der italienische „Berg-Floh“ (1,65 m/53 kg) fädelte glücklicherweise nicht ein, sondern kratzte die Kurve. Die Einfahrt eines Pelotons will sich so allerdings keiner vorstellen.

Bis zur Straßenrad-Weltmeisterschaft in Tirol sind es schließlich noch 154 Tag­e, dann wird wohl auch dafür gesorgt sein. Für die WM-Organisatoren sind es indes nur noch 154 Tage: „Bis Ende Mai muss das Thema Verkehr weitgehend geregelt sein“, meint Andreas Klingler, der für den operativen und sportlichen Bereich zuständige Geschäftsführer der Veranstaltung: Allein 60 Verhandlungen in 50 Orten wurden bereits abgewickelt. Winterschäden im Straßenbelag sind das geringste Problem des gelernten Radverkäufers, der mit der Walchsee Challenge (September) bereits seit dem Jahr 2010 einen Triathlon-Klassiker mit über 1000 Zuschauern abwickelt. Heuer übernimmt dies­e Aufgabe seine Frau, dem 54-Jährigen bleibt angesichts der WM keine Zeit.

Für Rad-Romantik bleibt dennoch Platz. Etwa deshalb, weil die WM-Streckenführung durch sensible und attraktive Zonen wie die Maria-Theresien- und Herzog-Friedrich-Straße geleitet wird. Das riecht, auch wenn das Kopfsteinpflaster nicht so unförmig ist wie im Norden Frankreichs, nach dem Tages-Klassiker Paris – Roubaix.

Bei diesen Worten grinst Klingler – dem Tiroler liegt der Radsport im Blut. „Wir zeigen das Herzstück von Innsbruck her, diese Bilder sind es wert“, hofft Klingler auf Verständnis. Das gilt auch für die heiß diskutierte Auffahrt durch die „Höttinger Höll’“: Um dem italienischen Profi Fabio Aru und dessen Trainern gestern noch die Möglichkeit zu geben, das 28 Prozent steile Herzstück der WM zu besichtigen, ließ sich WM-Botschafter Thomas Rohregger einen Magistratsbescheid ausstellen. Kein Touristiker will sich schließlich vorstellen, wie Meldungen über die polizeiliche Abmahnung eines Radstars um die Welt gehen ...

Spannend wird es für die Verkehrsabteilung des Landes um Vorstand Bernhard Knapp allemal, bis am 22. September der Startschuss erfolgt. Almabtriebe und Kirchtage wie jener im Alpbachtal erfolgen ausgerechnet am Tag des Damen-Rennens. 15.000 Besucher wurden im Vorjahr an beiden Veranstaltungstagen registriert, da wird der Platz knapp. Und das gilt auch für den Kirchtag im Kramsacher Höfemuseum, der am Tag des Herren-Rennens erfolgt. 10.000 Besucher nahmen im Vorjahr an einer der größten Traditionsveranstaltungen Tirols teil.

Zumindest die Frage der Fanzonen in Innsbruck ist geklärt: Am Patscherkofel, nahe dem Schloss Ambras und am Landhausplatz sollen Besucher aus aller Herren Länder einen Ort zum Feiern finden, Videowall inklusive.