Von Max Ischia

Innsbruck – Teamsitzung in Stams oder Kitesurf-Urlaub in Puerto Rico? Andreas Felder musste nicht ernsthaft überlegen – auch wenn er dafür seinen gebuchten Flug in die Karibik kurzerhand stornieren musste. Felder, der dem zurückgetretenen und zuletzt glücklosen Heinz Kuttin als Herrenchef der ÖSV-Skispringer nachfolgt, wird schon in den kommenden Tagen die „gesamte Springer-Garde“ in Stams versammeln, um die Marschroute festzulegen.

Dass der 56-Jährige nun zum zweiten Mal (nach 1995 bis 1997) Chefcoach der ÖSV-Adler wird, kam dann aber doch „überraschend“, wie er meinte. „Erstens habe ich mich auch bei den Damen sehr wohlgefühlt und zweitens hat’s im Vorfeld von keiner Seite Anzeichen dafür gegeben.“ Konkret bis zur jährlichen Analysesitzung, in deren Rahmen dann Neo-Sportdirektor Mario Stecher seinem einstigen Coach den Wechsel zu den Herren schmackhaft machte. Nach zweitägiger Nachdenkzeit kam Felders Ja, „weil es eine tolle Aufgabe ist und ich mir das auch absolut zutraue“.

Wenn er den Felder von damals mit jenem von heute vergleiche, dann sei er inzwischen „reifer und gescheiter“. „In meiner Anfangszeit als Trainer habe ich geglaubt, ich kann die Welt zerreißen.“ Auch, weil er dachte, dass alle Athleten so ticken würden wie er. Er, der kein Übertalent gewesen sei und sich vielmehr mit Fleiß und Konsequenz an die Spitze gearbeitet hätte. „Mir wurde dann aber rasch klar, dass nicht alle diesen Weg gehen wollen.“

So gesehen weiß der Felder von heute nur zu genau, dass es auch mit Hinblick auf die in 304 Tagen beginnende Heim-WM in Seefeld kein Patentrezept gibt – außer knallharte Arbeit. „Wir werden jedenfalls alle Bereiche durchleuchten – und dann eine gemeinsame Marschroute festlegen.“ Als Co-Trainer stehen dem Absamer Florian Schabereiter und Florian Liegl zur Seite. Wer Felder als ÖSV-Damencoach nachfolgt, ist noch ungeklärt. Dafür bleibt das Kombi-Trainertriumvirat mit Chef Christoph Eugen und dessen Co-Trainer Christoph Bieler und Jochen Strobl unverändert.