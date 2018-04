Von Wolfgang Müller

Kapfenberg — Alles hat einmal ein Ende, natürlich auch die imposante Erfolgsserie des FC Wacker in der Sky Go Erste Liga. Der überlegene Tabellenführer musste sich am Freitag nach acht Siegen in Serie beim Kapfenberger SV 1:2 geschlagen geben. Der Vorsprung in der Tabelle schrumpfte damit auf sechs Punkte.

Dass die unmittelbaren Aufstiegskonkurrenten Hartberg, Ried und Wr. Neustadt alle Siege einfuhren, war den Tirolern schon vor Anpfiff im Fekete-Stadion bekannt. Ein zusätzlicher Ansporn, die Siegesserie fortzusetzen. Und dann stand es nach 22 Minuten 2:0 für Kapfenberg. Und zwar völlig verdient, weil die Schwarzgrünen den Start ganz einfach verschliefen. Manuel Haas (19.) kam im Strafraum zum Ball und verwandelte staubtrocken zur Führung der Falken, vier Minuten später legte KSV-Torjäger Lucas Rangel nach Sencar-Freistoß per Kopf nach. Da befand sich die FCW-Abwehr auch noch im Tiefschlaf.

Nach einer halben Stunde hatte der Tabellenführer erst zwei relativ harmlose Torschüsse zu Buche stehen und lag klar zurück. War höchste Zeit, dass sich was ändert. Mit einem herrlichen Fallrückzieher nach Imbongo-Flanke sorgte Stefan Rakowitz (37.) für die Wende und den wichtigen Anschlusstreffer. Weil Zlatko Dedic (43.) mit einem Distanzschuss nur die Stange traf und Rangel nach Eckball die Chance auf den dritten KSV-Treffer vergab, ging es mit der knappen 2:1-Führung der Kapfenberger in die Pause. „Wir hatten kaum Zugriff auf das Spiel, das war zu wenig. Es muss sich einiges ändern, damit wir das Spiel noch drehen", meinte Torschütze Rakowitz vor dem Gang in die Kabine.

Nach dem Wechsel übernahm der FC Wacker dann klar das Kommando, der längst fällige Ausgleich wollte trotz klarer Überlegenheit nicht fallen. Trainer Karl Daxbacher stellte auf ein offensives 4/4/2-System um, doch es blieb bei der ersten Wacker-Niederlage im Jahr 2018.