Von Wolfgang Müller

Innsbruck – „Jetzt wird das Spiel gegen Hartberg noch brisanter“, brachte Karl Daxbacher die erste Saisonpleite des noch überlegenen Tabellenführers FC Wacker auf den Punkt und relativierte die Situation in der Sky Go Erste Liga. „Hätte uns jemand vor dem Frühjahrsstart vorhergesagt, dass wir sieben Runden vor Schluss mit sechs Punkten Vorsprung führen, hätten wir das sofort unterschrieben.“ Warum ausgerechnet beim Angstgegner Kapfenberg die imposante Serie riss, lag für den Wacker-Coach und seinen Goalie Christopher Knett in der total verschlafenen Startphase begründet. „Wir haben nicht auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen haben“, so Knett, den die Niederlage ärgerte, aber damit hat es sich auch schon: „So viel ist auch wieder nicht passiert. Wir führen immer noch recht überlegen und haben im Tivoli das direkte Duell gegen Hartberg.“

Daxbacher muss gegen die Steirer umstellen, denn Dimitry Imbongo kassierte die fünfte gelbe Karte und ist gesperrt. Weil zudem mit Flo Jamnig und Martin Harrer zwei weitere Außenspieler ausfallen, kommt Murat Satin oder Armin Hamzic zum Zug.

Wenigstens ein Tiroler freute sich über die erste Wacker-Niederlage im Frühjahr 2018 – Kapfenberg-Trainer Stefan Rapp. In drei Partien gegen seinen Ex-Klub – Rapp kickte vor 15 Jahren bei der SPG Wattens/Wacker – holte der 46-Jährige immerhin sieben Punkte: „Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Aber der Sieg war nicht unverdient, weil die Mannschaft wieder ihr Potenzial voll ausgeschöpft hat.“ Ob Rapp auch in der kommenden Saison beim KSV coacht, hängt davon ab, „was der Verein in Zukunft will“. Unabhängig davon hofft er, dass sich der FC Wacker aus der Liga verabschiedet: „Innsbruck bzw. Tirol braucht Bundesligafußball – und zwar nachhaltig.“