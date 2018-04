Von Alex Gruber

Innsbruck – Der FC Wacker hat im Spitzenspiel der Sky Go Erste Liga heute sozusagen Beistand von oben – Bischof Hermann Glettler hat seinen Besuch angekündigt. Bleibt noch die Frage offen, wer heute in die herrliche Rolle des „Fußballgottes“ schlüpft. „Hoffentlich ein Spieler von uns“, scherzt Wacker-Coach Karl Daxbacher, der auf der Außenbahn auf drei wertvolle Spieler (Jamnig, Harrer/verletzt sowie Imbongo/gesperrt) verzichten muss.

„Es tut weh, bei so einem Match zu fehlen“, stapfte Kapitän Jamnig gestern zum Training, um eine erste Einheit mit dem Ball zu absolvieren. Am heutigen Abend sind wieder andere gefordert. „Wir haben Spieler, die topvorbereitet sind. Es geht nicht um einzelne Spieler, sondern um eine Mannschaft, die schwierige Phasen wegstecken kann. Das haben wir diese Saison schon oft bewiesen. Der Charakter in dieser Mannschaft steht“, brach Torjäger Zlatko Dedic gestern für das eingeschworene schwarzgrüne Kollektiv eine Lanze.

Nach acht Siegen in Serie ging man zuletzt in Kapfenberg erstmals im Frühjahr als Verlierer vom Platz, während die Gäste aus Hartberg mit einer stolzen Bilanz von sechs Erfolgen en suite anreisen. „Das ist ein absolutes Spitzenspiel, das in dieser Konstellation niemand erwartet hat. Das ist aber nicht zufällig. Sie haben eine richtig gute Mannschaft“, zollt Daxbacher dem Aufsteiger aus der Steiermark den allergrößten Respekt.

Die Gefahr aus Standardsituationen ist omnipräsent. Nach (Tadic-)Flanken hat Innenverteidiger Stefan Meusburger schon siebenmal die Kugel im Netz versenkt. Der FC Wacker wird wieder auf eine Mischform zwischen Mann- und Raumdeckung setzen. „Wir müssen bereit gegen den Ball sein“, erwartet sich Daxbacher das nötige Spannungsmoment.

Die imposante Heimbilanz (10 Siege, 4 Remis) sollte dafür sorgen, dass viele Zuschauer ins Tivolistadion pilgern. „Wir sind voll fokussiert und haben eine gute Chance, uns in eine noch bessere Position zu bringen“, führt Dedic aus. Das Wort Titel oder Aufstieg nahmen gestern aber weder er noch der Trainer in den Mund. Schließlich stehen danach noch weitere sechs Runden auf dem Programm.

Das Knistern ist spürbar. Dafür reicht ein Blick auf die Tabelle, der die Sehnsucht nach der Rückkehr in die Bundesliga nährt. „Daheim haben wir allen Grund, mit einem guten Gefühl ins Spiel zu gehen“, sollte laut Daxbacher auch die weiße Heim-Weste mental den Rücken stärken.

Schülertag: Alle Schüler Tirols genießen heute beim Vorweis eines Schülerausweises freien Eintritt, was auch für Begleitpersonen von Schüler-Gruppen/Heimen gilt. Einer für alle, alle für den FCW.