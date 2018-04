Von Alex Gruber

Innsbruck – Das verlorene Finale in der Erste Bank Eishockey Liga gegen den HC Bozen schmerzt Tirols Salzburg-Export Mario Huber noch immer, wenn er diverse Einträge in den sozialen Medien liest. In seiner ersten Saison bei den Bullen durfte er sich zumindest mit dem österreichischen Meistertitel trösten.

Die Saison war lang für den 21-jährigen Innsbrucker, der gestern schon wieder in der Heimat zu einem leichten Workout schritt, ehe er heut­e in Wien ins Trainingscamp der österreichischen Eishockey-Nationalmannschaft einrückt. Am Mittwoch steigt Huber dann in den Flieger nach Sankt Petersburg, wo die ÖEHV-Auswahl beim letzten Vorbereitungsturnier auf die A-WM auf Weißrussland U25 (Donnerstag), Norwegen U25 (Freitag) und die B-Auswahl von Russland (Freitag) trifft.

„Die Chancen auf eine WM-Teilnahme sind so gut wie noch nie. Es liegt an mir“, will Huber erstmals in seiner Karriere auch zu einer A-WM reisen. Im Wissen, dass mit den Salzburger Teamkollegen Thomas Raffl und Raphael Herburger oder Wien-Star Raphael Rotter einige Hochkaräter verletzungsbedingt passen müssen. Zudem ist noch nicht klar, ob Michael Raffl nach dem Play-off-Aus im Dress der Philadelphia Flyers (nach einer 5:8-Heimniederlage endete die Serie gegen Titelverteidiger Pittsburgh mit 2:4) ins rotweißrote Lager einrücken wird.

Es gilt im Kader von Roger Bader die Müdigkeit einer langen Saison aus den Beinen zu schütteln. „Aber für so eine Chance muss man die Energie und Motivation finden“, streicht Huber hervor. Mit fünf Linien reist die heimische Eishockey-Auswahl morgen nach Russland an, gut eine komplette Linie wird noch das bittere Aus für die erstklassige WM in Dänemark (ab 4. Mai) ereilen.