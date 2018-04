Von Sabine Hochschwarzer

Innsbruck – So geht Recycling: Aus einer alten Rigupol-Laufbahn der einstigen WUB-Halle in Innsbruck entsteht was komplett Neues: Der 1,2 Meter breite schwarze Kunststoffboden wird in den kommenden Monaten in Zentren aller Tiroler Bezirke ausgerollt – mit dem Ziel, neue Talente für die Tiroler Leichtathletik zu entdecken.

„Wir dürfen uns nicht im Stadion verstecken“, sagt der ehemalige Stabhochspringer Emanuel Hübner und erklärt die mobile Anlage mit Lichtschranken und Anzeigetafel, auf der sich Kinder im 30-m-Sprint messen können. „Kostenlos und ganz unkompliziert ohne Voranmeldung“, ergänzt der 21-Jährige, der mit Kollegin Pia Reindl (20) auf Tirol-Tour gehen wird.

An den insgesamt neun Stationen, die in den jeweiligen Städten aufgebaut werden – in Schwaz etwa im Einkaufszentrum –, qualifizieren sich die schnellsten drei Mädchen und Burschen in jeder der vier Altersklassen (Jahrgänge 2005 und jünger) für das Tirol-Finale im Herbst in Innsbruck: für eine „große“ Leichtathletik-Anlage am Innsbrucker USI.

„Laufen ist nicht nur Ausdauersport“, sagt Reinhard Kessler, Präsident des Tiroler Leichtathletikverbandes, „es beginnt mit dem Sprint.“ So sucht man nun die Sprintchampions 2018 und hofft, damit weiße Flecken der klassischen Leichtathletik auszulöschen – wie etwa im Tiroler Oberland, wo es zwar Lauf­initiativen gebe, aber kaum LA-Vereine. Davon könnten auch andere Sportarten profitieren. „Geht es der Leichtathletik gut, geht es dem Sport gut“, weiß Kessler und spricht von Basisarbeit, etwa für Bob- oder Skeletonfahrer.

Das Projekt, an dem auch Schulen teilnehmen können, hat längst Anklang gefunden. Die Partner Tiroler Versicherung, Landesschulrat und ASVÖ sind dabei – auch wegen eigener Erfahrungen in der Leichtathletik. „Wenn ich die Tartanbahn schon rieche, möchte ich am liebsten lossprinten“, sagt Versicherer Franz Mair, und Landesschulinspektor Wolfgang Oebelsberger schwärmt: „Da werde ich sentimental.“ Mit-Inititato­r und -Erfinder Thomas Abfalter ist ohnehin begeistert: „Egal, ob in Jeans oder Stöckelschuhen, jeder kann mitmachen. Und: Bei uns verdient keiner was – kein Manager oder Veranstalter.“