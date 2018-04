Geburtsdatum: 27. April 1948, Kinder Michaela und Thomas Geburtsort: Amstetten (NÖ) Laufbahn als Trainer: 1984: Badener AC 1986: FC Forchtenstein 1986: SV Traisen 1987: ÖFB-U21-Teamchef 1988 bis 1990: ÖFB-Teamchef (29 Länderspiele - 10 Siege, 7 Remis, 12 Niederlagen; Torverhältnis 36:39) 1991: Fortuna Düsseldorf 1993 bis 1994: Austria Wien 1995 bis 1997: Al Ahli Manama (Bahrain) 1996: Teamchef Bahrain 1997 bis 1999: Arab Contractors (EGY) 1999 bis 2000: Al Shaab (VAE) 2000 bis 2001: Al Wasl Dubai(VAE) 2001 bis 2002: Al Ittihad SC (Katar) 2002 bis 2005: SK Rapid Wien 1.1.2006 - 23.6.2008: ÖFB-Teamchef (27 Spiele - 5 Siege, 9 Remis, 13 Niederlagen; Torverhältnis 29:39) Dezember 2008 - Mai 2010: Al Wahda Abu Dhabi (VAE) Juni 2010 - Oktober 2010: Teamchef Bahrain Oktober 2010 - Mai 2012: Al Wahda April 2013 - Juli 2013: Al Wahda Erfolge als Trainer: 1989: Qualifikation für die WM 1990 1990: WM-Teilnahme mit Österreich in Italien 1994: Vizemeister, Cupsieger und Supercupsieger mit Austria Wien 1996: Meister in Bahrain mit Al Ahli 2002: Meister und Cupsieger in Katar mit Al Ittihad SC 2005: Meister und Qualifikation für die Champions League mit Rapid 2008: Teilnahme an Heim-EM 2010: Meister in VAE und Teilnahme an Club-WM mit Al Wahda Laufbahn als Spieler: Stammverein (bis 1966): ASK Amstetten 1966 bis 1972: Austria Wien 1972 bis 1976: Kickers Offenbach 1976 bis 1978: Fortuna Düsseldorf 1987 bis 1980: SSW Innsbruck 1980 bis 1982: SK Rapid Erfolge als Spieler: 1967, 1971: Cupsieg mit Austria Wien 1969, 1970: Meister mit Austria Wien 1978: WM-Teilnahme (in allen sechs Spielen eingesetzt) 1979: Cupsieg mit Wacker Innsbruck 1982: Meister mit SK Rapid 39 ÖFB-Länderspiele (5 Tore) von 1968 bis 1978, Mitglied des WM-Teams von 1978, das in Cordoba (ARG) Titelverteidiger Deutschland 3:2 bezwang