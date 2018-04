Innsbruck — Im Vorjahr war's Alessandro Schöpf, der gewissermaßen für eine Premiere gesorgt hatte. Der Schalke-Legionär und ÖFB-Nationalteamspieler durfte als erster Fußballer überhaupt in der Kategorie Tiroler Sportler des Jahres den „Viktor" in Empfang nehmen. Heute Abend, wenn in der festlich herausgeputzten Dogana die Scheinwerfer angehen und die begehrte Trophäe wieder vergeben wird, ist Schöpf abermals unter den Top 5 der Nominierten — ob es gar zum Doppelpack reicht für den Ötztaler? Auch die WSG Wattens (Mannschaft) und Langzeitregent Martin Falch (Behindertensport) haben die theoretische Möglichkeit, ihre Vorjahrestitel zu verteidigen.

Bei den Damen wiederum gibt es in jedem Fall eine Premierensiegerin — eine aus dem Quintett Nicole Billa, Stephanie Brunner, Janine Flock, Lisa Hauser und Stephanie Venier wird die Nachfolge von Eva-Maria Brem antreten. Allesamt gewählt von der größten Jury des Landes — den Lesern, Sehern, Hörern und Usern der Tiroler Tageszeitung und des ORF Tirol.

Nachdem im Vorjahr nicht zuletzt Fußball-Mäzen Gernot Langes-Swarovski für Standing Ovations gesorgt hatte, wird in bester Tradition auch heute der Special Award für besondere Verdienste um den Tiroler Sport verliehen. So wie der Preis für den Senkrechtstarter des Jahres.

Apropos Tradition. Vor dem Abflug zum Eurovision Song Contest legt Österreichs Beitrag abermals einen Zwischenstopp in Innsbruck ein. Das war 2014 mit durchschlagendem Erfolg (Cochita Wurst) so, das war auch 2015 (The Makemakes), 2016 (Zoe) und im Vorjahr (Nathan Trent) so. Heute beehrt Cesar Sampson mit seinem Song „Nobody but you" die Gala.

Mehr als nur eine Ouvertüre ist die Sportlerehrung des Landes. Mehr als 600 Athleten aus 50 Sportarten werden dabei ausgezeichnet. So wie der Nachwuchstrainer des Jahres. So wie ein Athlet mit besonderen Bedürfnissen. (m.i.)

Die Nominierten Die Top-5-Platzierten der jeweiligen Kategorien (in alphabetischer Reihenfolge): Damen Nicole Billa (Fußball)

Stephanie Brunner (Ski alpin)

Janine Flock (Skeleton)

Lisa Hauser (Biathlon)

Stephanie Venier (Ski alpin) Herren Stefan Denifl (Radsport)

Manuel Feller (Ski alpin)

Wolfgang Kindl (Kunstbahnrodeln)

Michael Matt (Ski alpin)

Alessandro Schöpf (Fußball) Mannschaft Bildstein/Hussl (Segeln)

FC Wacker Innsbruck (Fußball)

HC Innsbruck (Eishockey)

Penz/Fischler (Kunstbahnrodeln)

WSG Wattens (Fußball) Behindertensport Karin Becker (Golf)

Martin Falch (Triathlon)

Martin Legner (Tennis)

Roman Rabl (Ski alpin)

Simon Wallner (Ski alpin) Vorjahresergebnisse Sportlerin: Eva-Maria Brem

Sportler: Alessandro Schöpf

Mannschaft: WSG Wattens

Behindertensport: Martin Falch

Special Olymp. Award: Sascha Maikl

Aufsteiger: Felix Gall

Special Award: Gernot Langes-Swarovski