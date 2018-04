Von Tobias Waidhofer

Innsbruck – „Der wollte uns doch nur Honig ums Maul schmieren.“ Die frühzeitigen Gratulationen von Hartberg-Trainer Christian Ilzer zum Erste-Liga-Meistertitel kosten einen wie Wacker-Trainer Karl Daxbacher nur ein müdes Lächeln. Der Fokus des 65-Jährigen ist bereits auf die andere Seite des Arlbergs gerichtet, wo die Schwarzgrünen heute (18.30 Uhr) bei der Lustenauer Austria gastieren.

Die Vorarlberger haben sich zuletzt mit der jüngsten Startelf seit 2010 ein hochverdientes 2:2 bei Wiener Neustadt erkämpft. Akteure wie Ronivaldo, Christopher Drazan, Gabriel Barbosa oder Ex-Wacker-Kicker Christof Kobleder fehlten dabei in der Startelf – ob die namhaften Kicker heute dorthin zurückkehren, ist fraglich: Denn Trainer Gernot Plassenegger setzt im Hinblick auf kommendes Jahr bereits auf eine neue „Ländle-Generation“.

Der FC Wacker, der auf die gesperrten Christoph Freitag und Roman Kerschbaum verzichten muss, wäre auf jeden Fall angeraten, die Startphase nicht zu verschlafen. Denn Lustenau hat 24,4 Prozent seiner Treffer in der Anfangsviertelstunde erzielt – das ist klarer Bestwert in der Sky Go Erste Liga. „Wir wissen, wie Lustenau spielt. Sie mögen keine hohen Bälle und wollen unbedingt flach von hinten herausspielen. Das könnte auch ein Vorteil für uns sein“, vermutet Abwehrspieler Dominik Baumgartner.

Bangen muss der Tabellenführer allerdings um seinen ersten Pressing-Spieler: Torjäger Zlatko Dedic klagte nach dem 0:0 gegen Hartberg über Adduktorenprobleme. Über einen möglichen Einsatz wird erst nach der Vormittagseinheit entschieden. Ähnlich sieht es bei Linksverteidiger Albert Vallci (Hämatom am Oberschenkel) aus. Wer ersetzt „Sechser“ Roman Kerschbaum? „Jeffrey Egbe ist die erste Option“, stärkt Daxbacher einem Youngster den Rücken, der zuletzt bei den Amateuren in der Westliga vom Platz geflogen war.