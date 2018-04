Krems — Die Schwazer Handballer mussten sich am Freitag zum Auftakt des HLA-Viertelfinales gegen den Favoriten Krems knapp mit 25:28 geschlagen geben. Die Tiroler gerieten früh in Rückstand, kämpften sich aber kontinuierlich zurück. Am Ende wurde es richtig knapp — trotzdem mussten sich die Schwazer am Ende mit 25:28 geschlagen geben. Damit geht Krems in der Best-of-three-Serie mit 1:0 in Führung. Innsbruck muss heute im unteren Play-off der Bundesliga auswärts bei Korneuburg antreten (19 Uhr). (a.m.)