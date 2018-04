Von Alois Moser und Florian Madl

Innsbruck – Noch weiß Akif Güclü nichts Genaueres: „Am Mittwoch haben wir Tiroler-Liga-Sitzung. Keine Ahnung, worum es geht“, so der Hall-Trainer. Dabei steht nichts weniger als die Zukunft der UPC Tirol Liga, ein „Premium Produkt“ des Landesverbands, auf der Tagesordnung. Ligaobmann Arno Bucher will auf dieser „turnusmäßigen Sitzung“ nämlich über eine mögliche Reform sprechen: „Es gibt den Vorschlag, die Meisterschaft in einem neuen Modus auszuspielen.“

Grund: Die Bundesliga-Reform zieht sich indirekt bis in die Landesverbände, die reformbedürftige Regionalliga West der Gegenwart könnte laut Tirols Fußballverbandspräsident Josef Geisler ausgedient haben: „Wir wollen den Regionalliga-Gedanken zwar beibehalten, allerdings unter neuen Voraussetzungen.“ Eine mögliche Variante:

Die drei westlichen Landesverbände spielen sich im Herbst intern ihre Besten aus, im Frühjahr kommt es zu einem Play-off der besten acht Teams. In Tirol gibt es zudem die Überlegung, den Grunddurchgang bis zum Winter nach regionaler Zuteilung auszutragen (jeweils acht Ost- und West-Teams). „Das würde Kosten sparen und die Anfahrtszeiten verkürzen“, erklärt Geisler. Jetzt gehe es für ihn am Mittwoch vor allem darum, die Kollegen aus Vorarlberg und Salzburg für diese Idee „zu erwärmen“. Dort, so Geisler, hege man genauso Reformgedanken.

Bis dahin muss sich wohl auch Ligaobmann Arno Bucher gedulden, derzeit regiert noch Unsicherheit: „Niemand weiß so recht, ob und in welcher Form es die RLW weiterhin geben wird“, spricht Bucher die ungewisse Zukunft an. Aber das gilt derzeit generell für Österreichs Fußball abseits der höchsten Liga. Dass nämlich mit der angedachten Sechzehnerliga (derzeit Sky go Erste Liga) keiner Freude hat, ist ein offenes Geheimnis. Ein Zeichen dafür sind für Kematen-Obmann Bucher auch die fehlenden Aufstiegswilligen aus der Westliga. Dabei seien selbst mit dem derzeitigen Modus beileibe nicht alle zufrieden:

„Wenn Kitzbühel gegen Alberschwende 8:0 gewinnt, weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll“, spricht Bucher ein Problem der RLW an. Die Tiroler Liga will gewappnet sein. „Oben wird alles beschlossen, unten bekommen wir dann die Auswirkungen zu spüren. Wir wollen vorbereitet sein, falls sich die Rahmenbedingungen ändern.“ Dabei sieht der Kematen-Obmann für sein Produkt UPC Tirol Liga grundsätzlich keinen Reformbedarf: „Wir haben einen spannenden Wettbewerb, in dem jeder jeden schlagen kann, und als Sahnehäubchen einen harten Kampf um den Titel.“

Der Gedanke an eine mögliche Eingliederung übermächtiger Westliga-Vereine würde das möglicherweise ändern. Für den Ligaobmann steht eines an oberster Stelle: „Egal, was passiert, kein Verein soll schlechter aussteigen.“