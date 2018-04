Wien – Der Tiroler Mario Huber taucht nicht im österreichischen Eishockey-Kader für die am Freitag beginnende A-Weltmeisterschaft in Dänemark auf. Teamchef Roger Bader gab gestern seinen vorläufigen 27-köpfigen Kader für die WM bekannt, Salzburg-Akteur Huber steht demnach vorerst auf Abruf bereit, für die ersten beiden WM-Partien werden 20 Feldspieler und drei Torhüter nominiert. Im Kader befindet sich auch NHL-Legionär Michael Raffl. „Wir werden entweder 26 oder 27 Spieler in Kopenhagen haben. Je nachdem, wann Raffl kommen wird. Nach dem ersten Wochenende werden wir den Kader auf 25 Spieler reduzieren, damit wir für die anschließenden fünf Spiele aus dem Vollen schöpfen können“, erklärte Bader. Der Kärntner Raffl wird nach Erledigung privater Angelegenheiten in den USA zum Team stoßen. Der genaue Termin seiner Ankunft stand gestern noch nicht fest. (TT, APA)