Von Daniel Suckert

Innsbruck – „Ein bisschen nervös bin ich schon“, gestand der sympathische Kufsteiner mit einem Augenzwinkern. Und das ist auch verständlich. Schließlich steht Lucas Auer eine Saison im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) bevor, die es in sich hat, denn durch den fixen Ausstieg seines Arbeitgebers Mercedes am Jahresende steht auch beim „Luggi“ ein großes Fragezeichen hinter seiner PS-Karriere.

Darum bleibt das Ziel ein altbekanntes: Der Titel, das fehlende Puzzleteil seiner mittlerweile vierjährigen DTM-Karriere, soll als Türöffner dienen. Wohin die Reise dann hingehen könnte, lässt sich der Mercedes-Pilot offen. Der Traum bleibt die Formel 1, die DTM mag er so und so, und wenn es sein muss, dann würde der 23-Jährige auch in die gehypte Formel E wechseln. „Ich muss für alles offen sein“, sagte Auer im Vorfeld des ersten Auftritts des Deutschen Tourenwagen Masters am kommenden Wochenende in Hockenheim.

Apropos Hockenheim – dorthin fährt der beste Mercedes-Fahrer des Vorjahres mit einer positiven Einstellung. Natürlich war da vor drei Jahren das haarsträubende Debüt, als der Neffe von DTM-Boss Gerhard Berger in der Aufwärmrunde im Kiesbett landete. Aber an derselben Stelle feierte er im Vorjahr gleich den ersten von drei Erfolgen. Aue­r: „Mein Gefühl ist gut, wenn ich an Hockenheim denke.“

Wohl fühlt sich der Kufsteiner nun auch, wenn es um seine Fitness geht: Denn seit diesem Jahr kümmert sich mit dem Innviertler Günther Beck (Villa Vitalis Medical Health Resort) ein ehemalige­r Biathlon-Europameister (2001), um seinen physischen Zustand. Was die Stärkenverteilung betrifft, tappt der beste Tiroler Motorsportler im Dunkeln. „Ob Audi, BMW oder wir vorne liegen – das kann ich nicht sagen. Bei den Tests fährt niemand mit voller Leistung, die Benzinmengen sind unterschiedlich, aber ich habe prinzipiell ein gutes Gefühl“, ließ sich Auer nicht verunsichern.

Über die Stärke der Silberpfeile hat Motorsportchef Toto Wolff keine Fragen offengelassen: „Wir wollen allen beweisen, was in uns steckt.“ Auch wenn das Team aus Stuttgart die DTM mit der Formel E tauscht, man will die Ressourcen nicht reduzieren.

Neben Auer will sich auch der Salzburger Philipp Eng beweisen. Der Salzburger wird im BMW Platz nehmen. Viel Aufmerksamkeit zog auch die Rückkehr von Pascal Wehrlein auf sich. Die Augen werden auf den DTM-Champion 2015 und Ex-Formel-1-Pilot gerichtet sein. „Luggi“ kann das nur recht sein – er kann sich gerne „unbemerkt“ die Meisterschaft sichern.