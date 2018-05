Von Roman Stelzl

München – Seit Jahren dominiert Österreichs Star Dominic Thiem die Schlagzeilen im heimischen Tennis. Der Weltranglisten-Siebente, der kommende Woche beim Masters in Madrid aufschlägt, sorgt ungeachtet seiner derzeitigen Formschwankungen immer wieder für Erfolgsmeldungen. Thiem lässt damit allzu oft vergessen, dass einige seiner Landsmänner seit Langem um den Anschluss an ihre frühere Stärke kämpfen.

Allen voran ist das Andreas Haider-Maurer. Der 31-jährige Wahl-Aldranser schaffte es im April 2015 als neunter Österreicher im Tennis unter die Top 50 der Weltrangliste. Danach warf den Niederösterreicher eine Fersenverletzung (samt späterer Operation) weiter zurück. Anfang des Jahres verkündete Haider-Maurer: „Ich will wieder in die Top 50 zurück.“ Einfacher gesagt, als getan.

Seit nunmehr 939 Tagen wartet Haider-Maurer auf einen Erfolg auf der ATP-World-Tour, im Oktober 2015 hatte er Jo-Wilfried Tsonga (FRA) in Peking besiegt. Seit der Rückkehr 2017 gab es bei neun Antritten (Protected Ranking/Start durch Verletztenstatus als 63. der Welt) neun Niederlagen. Zuletzt unterlag der frühere Wien-Finalist in Barcelona Roberto Carballes Baena (ESP) 2:6, 4:6.

Nun sind nur noch drei Protected Rankings zur Verfügung. Die Zeit wird also knapp. Wenn der Erfolg ausbleibt, muss sich Haider-Maurer als derzeit 422. der Weltrangliste von weit unten wieder zurückkämpfen. Die nächste Chance gibt es heute in München, wo der gleich alte Lokalmatador Mischa Zverev (54.) als harte Nuss wartet. Nach München spielt Haider-Maurer in Genf (SUI) und bei den French Open.

„Es fehlt nicht viel“, übt sich Trainer Daniel Huber in Optimismus. Und der Vomper sieht seinen Schützling auf einem guten Weg: „Für München ist alles im Plan. Mischa Zverev ist ein unangenehmer Gegner. Wenn Andi es schafft, ihn ständig zu beschäftigen, ihm nichts schenkt, wird er Chancen bekommen. Er muss einfach noch eine kleine Schippe drauflegen.“

Das muss auch Jungvater Jürgen Melzer. Der 36-jährige Ex-Top-Ten-Spieler hatte nach seinem fulminanten Auftritt im Davis Cup (Siege im Einzel und Doppel) Lust auf mehr gemacht. Doch auch der am Ellenbogen verletzte Niederösterreicher blickt auf der World Tour auf eine lange Durststrecke zurück: 553 Tage ist Melzer ohne Sieg, den letzten gab es im Oktober 2016 in Wien. Der Erfolg wird darüber entscheiden, wie lange der fünffache ATP-Turniersieger noch im Einzel anhängt. In München kam für die Nummer 899 der Weltrangliste ebenso wie in der vorigen Woche in Barcelona in der Quali das Aus. Aber aufgeben tut man bekanntlich nur einen Brief. Das gilt für Andreas Haider-Maurer wie für Jürgen Melzer.