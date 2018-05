Rom – Vor dem heutigen Champions-League-Rückspiel bei AS Rom (20.45 Uhr) rückte der FC Liverpool die positiven Dinge in den Fokus. „Das sind unglaublich wichtige Nachrichten für uns“, sagte Jürgen Klopp und meinte damit nicht den am Montag bekannt gewordenen Abgang seines Co-Trainers Zeljko Buvac, sondern den neuen Vertrag, den Angreifer Roberto Firmino schon am Sonntag unterschrieben hatte. Offiziell hieß es, der 56-jährige Buvac nehme „eine persönliche Auszeit bis zum Saisonende“. Medien spekulierten über einen heftigen Zoff zwischen den langjährigen Weggefährten. Allerdings sollen sich die beiden auch früher schon ab und zu heftig gestritten haben, immer gab es eine Versöhnung. 17 Jahre waren Klopp und Buvac ein Team.

Der Guardian nannte die Unruhe um Buvac eine „erhebliche Störung“, doch dass die Saisonziele dadurch ernsthaft gefährdet werden, glaubt kaum jemand. „Wir haben die Basis dafür geschaffen, jetzt müssen wir es zu Ende bringen“, beschrieb Klopp die Ausgangslage nach dem klaren Heimsieg (5:2) gegen den italienischen Vertreter aus Rom.

Sorgen bereitet den Römern indes ihr ehemaliger Stürmer Mohamed Salah, der jetzt in Liverpooler Diensten steht. Der Ägypter, der von britischen Sportjournalisten gerad­e zum Fußballer des Jahres gewählt wurde, traf im Hinspiel doppelt. „Sein Talent ist angeboren und jetzt hat er ein unglaubliches Selbstvertrauen“, sagte Roma-Torwart Alisson Ramses Becker.

Die sportliche Situation wird in Rom vom Thema Sicherheit überlagert. Mit besonderen Vorkehrungen hat sich die Stadt auf 65.000 hochemotionale Fans vorbereitet, rund 5000 aus Liverpool. Roma-Präsident Jim Pallotta mahnte mit Blick auf die Krawalle in Liverpool vor einer Woche, es gehe bei den Spielen „nicht um Leben und Tod“. Die Sorgen um den 53-jährigen Liverpool-Fan, der dabei vor einer Woche schwer verletzt wurde, trüben die Vorfreude auf das Match. (dpa)