Salzburg, Marseille – Rein statistisch betrachtet darf sich Salzburg vor dem morgigen Rückspiel des Europa-League-Halbfinales (21.05 Uhr/live Puls 4 und Sky) gegen Olympique Marseille keine großen Hoffnungen machen: Nur 17 Prozent jener Teams, die ihr Auswärts-Hinspiel mit 0:2 verloren, sind in 668 Europacup-Duellen seit 1970/71 aufgestiegen. Aber Statistiken spielen nicht Fußball. Das weiß auch Amadou Haidara, der den Auftritt gegen die Franzosen in die Kategorie „Schwierig, aber machbar“ einstuft.

Und es gibt auch immer eine andere Seite der Statistiken: Denn fünfmal schafften rotweißrote Teams nach einem 0:2 durchaus noch den Aufstieg. Zum Beispiel der Red-Bull-Vorgängerclub Austria Salzburg in der Saison 1993/94 im UEFA-Cup-Achtelfinale gegen Sporting Lissabon. Da gab es einen 3:0-Heimerfolg nach Verlängerung.

Zwei Jahre später vollbrachte auch der österreichische Rekordmeister Rapid Wien das Unerwartete: Auf dem Weg zum Finale des Cupsiegerbewerbs schossen sich die Grün-Weißen ebenfalls gegen Sporting Lissabon mit einem 4:0-Heimsieg ins Viertelfinale.

Schöne Geschichten, die aber für Kicker Haidara nur Schall und Rauch sind. Viel mehr interessiert den 20-Jährigen der Auftritt in Marseille. Und der hatte auch seine positiven Seiten: „Wir haben im Hinspiel eine sehr gute Leistung geboten. Leider hat uns da ein wenig Spielglück gefehlt, und das angepeilte Auswärtstor ist uns nicht gelungen.“ Ein Stangenschuss von Fredrik Gulbrandsen sowie ein nicht gegebener glasklarer Elfmeter ließen sowohl an Fortuna wie auch am Unparteiischen verzweifeln.

In dasselbe Horn bläst auch Coach Marco Rose, der unabhängig vom Erfolgslauf der Bullen immer wieder mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wird. „Wir haben das Hinspiel über weite Strecken dominiert und Marseille eigentlich im Griff gehabt“, erklärte der Ex-Mainz-Kicker. „Es fühlt sich unvollendet an.“

Einen Trumpf sieht der Deutsche nicht nur im Umstand, dass man schon gegen Lazio im Viertelfinale ein 2:4 noch drehte, sondern in der guten körperlichen Verfassung seiner Truppe. „Ich hatte schon in Marseille das Gefühl, dass wir physisch stärker waren und mehr zuzusetzen hatten“, betonte Rose.

Das Thema Müdigkeit beschäftigte in den vergangenen Tagen auch die französischen Gazetten. War schon in der Schlussphase des Hinspiels gegen Salzburg diesbezüglich ein leichter Abfall bei den OM-Fußballern feststellbar, konstatierte man auch nach dem 1:1 gegen Nachzügler Angers am Wochenende Verschleißerscheinungen.

Und da wäre ja noch der 12. Mann in Wals-Siezenheim. Die knapp 30.000 Salzburg-Fans werden das Ihrige dazu beitragen. (suki, APA)