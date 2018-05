Innsbruck – Markus Gandler kann nach eigener Aussage „nichts dazu sagen“. Zu den Spekulationen in den deutschen Medien, dass die Verpflichtung von Ricco Groß als Biathlon-Cheftrainer kurz bevorstehe, meinte er nur kurz und knapp am gestrigen Feiertag, dass dem nicht so sei und er mitten in den Verhandlungen zur Umstrukturierung der Biathlete­n stecke.

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) hatte zuvor berichtet, dass laut eigenen Informationen die Unterschrift des ehemaligen deutschen Biathlon-Stars nur noch Formsache sei. Demnach soll der 47-Jährige Cheftrainer der Herren um den Tiroler Dominik Landertinger werden und somit die Nachfolge Reinhard Gös­weiners antreten. Der Ober­österreicher soll wieder als Bindeglied zwischen Nachwuchs und Nationalteam fungieren. Das hatte der Vertrauenstrainer von Landertinger auch schon vor einigen Jahren getan, als Groß’ Landsmann Rem­o Krug an seiner Stelle als Herren-Chefcoach installiert worden war.

Doch trotz der Aussage Gandlers, der schon vor einem Monat betont hatte, dass von einer Verpflichtung Groß’ keine Rede sein könne, halten sich die Spekulationen hartnäckig. Gandler hatte End­e März bereits zugegeben, dass es Gespräche gegeben hätte, jedoch auch mit vielen anderen Kandidaten und derzeitigen Trainern.

Groß selbst, der vertragsfrei ist, äußerte sich ebenfalls noch nicht konkret zu seiner Zukunft. „Ich habe interessante Anfragen und werde zeitnah eine Entscheidung über meine künftige Aufgab­e treffen“, sagt­e der Wahl-Ruhpoldinger. Der viermalige Olympiasieger und neunmalige Weltmeister Groß war seit 2015 für das Männer-Team um Russlands Top-Skijäger Anton Schipulin verantwortlich. Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang waren die Russen wegen des Staatsdoping-Skandals nur mit einem Mini-Aufgebot am Start gewesen. „Es war eine interessante, ereignisreiche Zeit. Sie war nicht unerfolgreich und doch mit dem Schlusspunkt Olympische Spiele und deren unschönen Begleiterscheinungen unbefriedigend“, sagte Groß. Begonnen hatte der 33-fache Weltcupsieger seine Trainerlaufbahn in Deutschland. Vier Jahre lang betreute er als Disziplinen-Coach den Frauen-­Nationalkader. Nach ausbleibenden Erfolgen bei den Winterspielen in Sotschi wurde er jedoch zum Nachwuchs versetzt. 2015 wechselte er nach Russland. Wenn Groß die Österreicher zurück in die Erfolgsspur bringen soll, wird es wohl ziemlich bald verkündet. Gandler selbst betonte: „Es wird Zeit, dass wir die Umstrukturierung abschließen.“ (dpa, su)