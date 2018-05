Von Wolfgang Müller

Innsbruck — Aller guten Dinge sind vier — der FC Wacker feierte mit dem 2:0 am Freitag den vierten Derby-Saisonsieg gegen die WSG Wattens und verteidigte damit die souveräne Tabellenführung. 7054 Fans sorgten zugleich auch für einen Zuschauerrekord in diesem Spieljahr. „Jetzt langsam dürfen wir sagen, dass wir bereit sind für Liga 1. Es war schwer, aber am Ende waren wir sehr souverän", freute sich Torschütze Flo Jamnig. Dass die Aufstiegsfeier verschoben wird, stand schon vor Anpfiff fest, denn die Rieder feierten einen knappen 1:0-Heimsieg gegen BW Linz.

Wacker-Coach Karl Daxbacher veränderte seine Startelf auf vier Positionen, blieb seinem bewährten 4

1/4/1-System treu. Flo Jamnig feierte nach Verletzungspause ein Comeback, die Mittelfeldzentrale Christoph Freitag/Roman Kerschbaum kehrte nach Sperren zurück und Michael Schimpelsberger verteidigte auf der rechten Seite. Auch WSG-Trainer Thomas Silberberger überraschte mit seiner Aufstellung und einem 3/4/3-Mantel. Im Tor stand nämlich Ex-Wacker-Kapitän Pascal Grünwald, Benni Pranter bestand den Fitnesstest nicht und Torjäger Milan Jurdik saß leicht angeschlagen auf der Bank. Dort verfolgte auch Stefan Köck mit Korsett nach einem Mopedunfall und fünf angeknacksten Rippen recht angespannt das Derby.

Und das begann genau so, wie sich das schwarzgrüne Fangemeinschaft gewünscht hatte — mit Angriffen der Hausherren. Grünwald hatte in den ersten zehn Minuten gleich dreimal Gelegenheit sich auszuzeichen. Bei Schüssen von Stefan Rakowitz und Michael Schimpelsberger waren das noch relativ leichte Übungen, bei der sehenswerten Direktabnahme von Daniele Gabriele nach Dedic-Zuspiel hatte er schon gröbere Probleme. Die Hausherren bestimmten in der Folge das Geschehen, doch die Wattener setzten immer wieder gefährliche Nadelstiche. Knapp vor dem Wechsel tauchte dann Sebastian Santin (42.) allein vor FCW-Goalie Christopher Knett auf. Nach einer abwechslungsreichen, qualitätsmäßig allerdings eher bescheidenen Nullnummer ging es in die Kabinen.

Unverändert begannen beide Teams den zweiten Spielabschnitt und ließen sich zunächst nicht aus der Reserve locken. Chancen blieben Mangelware, weil man sich gegenseitig neutralisierte. Ein Weitschuss von Schimpelsberger (55.) fiel da schon aus der Rolle. Dann versuchte es David Schnegg (58.) aus der Ferne. Praktisch im Gegenzug sorgte Zlatko Dedic im Stile eines eiskalten Torjägers für die FCW-Führung. Als dann Jamnig zwei Minuten später per Elfmeter — Dedic wurde von Gugganig gefoult — das 2:0 erzielte, war das Derby entschieden und der FC Wacker hat es in einer Woche im Heimschlager gegen Ried selbst in der Hand, den Aufstieg endgültig zu fixieren. „Wir haben das Spiel lange offen gehalten. Bei Dedic sieht man halt den Unterschied: Eine Chance, ein Tor", bilanzierte WSG-Manager Köck.