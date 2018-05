Von Wolfgang Müller

Innsbruck – „Die Tabellensituation ist jetzt so günstig für uns, dass der Aufstieg mehr oder weniger fix sein dürfte. Das dürfen wir uns wirklich nicht mehr nehmen lassen“, bilanzierte Karl Daxbacher nach dem 2:0-Derbysieg gegen Wattens zufrieden. Und wenn „Sir Karl“ sich so weit hinauslehnt, dann ist das auch begründet: Vier Runden vor Schluss zehn Punkte Vorsprung auf Ried und am Freitag das direkte Duell gegen die Innviertler im Tivoli. Beim derzeitigen Stand der Lizenz-Dinge sind die Schwarzgrünen ja schon oben. Aber Hartberg kann nach dem negativen Lizenz-Bescheid vom Prostest-Komitee doch noch grünes Aufstiegslicht erhalten. Aber das ist eine andere Geschichte.

Die Wacker-Erfolgsstory 2018 wurde im Tivoli vor über 7000 Fans um ein weiteres positives Derby-Kapitel erweitert. „Es war ein Arbeitssieg. Man hatte das Gefühl, wer das erste Tor schießt, gewinnt das Derby. Und das waren wir“, wusste Daxbacher den 20. Saisonsieg seiner Mannschaft einzuordnen und hatte auch gleich Lob für jenen parat, der die Weichen auf Sieg stellte: „Zlatko Dedic arbeitet das ganze Spiel sehr viel und gibt keine Ruhe. Er hat eben viel Erfahrung und die spielt er auch aus.“

Der Slowene, der gegen die Wattener seinen 17. Saisontreffer erzielte, ist mit ein Beleg, dass gezielte Transferpolitik Basis der Erfolgs ist. Damit ist der General Manager des FC Wacker im Spiel. „Vorweg will ich gleich einmal klarstellen, dass wir mit dem Stamm der Aufstiegsmannschaft planen. Das haben sich die Spieler auch verdient“, bastelt Alfred Hörtnagl natürlich schon intensiv an einem bundesligatauglichen Kader: „Fünf bis sechs Positionen werden neu besetzt. Wir stehen schon in Verhandlungen.“

Parallel gilt es auch, die Amateure für die zweite Liga konkurrenzfähig zu machen: „Plan ist, neben unseren eigenen Talenten, weiter junge Spieler mit Potenzial zu holen, die diese Plattform für den Sprung nach oben nützen wollen.“ Fad wird Hörtnagl in den nächsten Wochen nicht werden. Schließlich muss der Balanceakt zwischen Wirtschaftlichkeit – der FC Wacker wird wohl das niedrigste Budget aller Bundesligisten zur Verfügung haben – und sportlichem Erfolg gelingen.

Fakt ist, dass sich einige Wacker-Profis – Jamnig, Baumgartner, Vallci, Rieder usw. interessant gemacht haben. „Es gibt Anfragen“, bestätigt Hörtnagl, der allerdings nicht um jeden Preis Spieler ziehen lassen will. „Das ist auch eine Frage, wie man nachbesetzen kann“, verweist er auf den Transfer von Stürmer Patrik Eler. Der Torschützenkönig wurde vor einem Jahr knapp vor Saisonbeginn für eine satte Ablöse (rund 600.00 Euro) an den französischen Zweitligisten AS Nancy abgegeben und auf die „Schnelle“ mit einem gewissen – ablösefreien – Zlatko Dedic ersetzt ...