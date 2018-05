Von Florian Madl

Kufstein – Reinhard Herovits’ erste Amtshandlung als Angestellter der Fußball-Bundesliga vor 16 Jahren: der Konkurs des FC Tirol. Jetzt ist der Wirtschaftsexperte Vorstand des Gremiums und will im Rahmen der anstehenden Reform weg von der „Operettenliga“ hin zu einem international anerkannten Format. Doch was bedeutet das für die Tiroler Spitzenklubs? Bei einer Podiumsdiskussion österreichischer Sportjournalisten (Sports Media Austria) brachten Wacker-Manager Alfred Hörtnagl und Wattens-Sportchef Stefan Köck zusammen mit Bundesliga-Vorstand Herovits etwas Licht ins Dunkel.

1 tipico-Bundesliga: das „Premium-Produkt“ des heimischen Fußballs mit zwölf Teams. Nach 22 Runden (Hin-, Rückspiel) teilt sich die Liga in Meister- und Qualifikationsgruppe (je 6 Teams). Im Anschluss wird oben um Titel und Europacup-Plätze gespielt, darunter um einen Europacup-Platz und gegen den Abstieg. „Damit bleibt die Spannung bis zuletzt erhalten“, verweist Herovits auf ähnliche Beispiele in Belgie­n. Das Ziel im Jahr 2020: „Jedes Bundesligaspiel soll im Schnitt von 10.000 Leuten besucht werden.“

2Zweite Liga: Diese Halbprofiliga stecke noch „in den Kinderschuhen“, bestätigt BL-Vorstand Herovits. Das Format müsse sich entwickeln. Auch Wattens-Sportchef Köck will die Liga „nicht schon vorher krankjammern“, ihn erwarten künftig Derbys mit der zweiten Wacker-Kampfmannschaft. „Wir stehen der Reform positiv gegenüber.“ Fernsehgeld gibt es keines – das fließt in die aufwändige TV-Produktion. BL-Vorstand Herovits meint, angesprochen auf möglicherweise weniger attraktiv­e Gegner wie Lafnitz oder Am­stetten: „Es geht uns in dieser Liga nicht um die Zuschauerzahl, sondern um die sportliche Entwicklung.“

3Aufwand: Für die zweite Liga gibt es Förderungen aus dem Österreich-Topf (50.000 €/für Einsatzzeiten von Österreichern) sowie einen Sockelbetrag (50.000 €). Und sollte Wattens die Lizenz für die höchste Liga beantragen, aber nicht aufsteigen, fließen noch einmal 250.000 Euro „Lizenz-Bonus“: eine Art Rückerstattung für entstandene Kosten.

4Infrastruktur: Wacker II spielt seine Zweitliga-Spiele vorerst nicht in Axams, Umbauarbeiten würden dort 100.000 Euro ausmachen. „Wir bleiben im Tivoli“, bestätigte Manager Hörtnagl gestern. BL-Vorstand Herovits spricht dennoch davon, dass Liga 2 für kleine Klubs sei. „Wir haben alles runterdimensioniert.“ So betrage die Flutlichtstärke künftig etwa nur noch 400 statt 800 Lux.

5Nachwuchs: „Wenn wir keine ordentliche Ausbildungsstätte zusammenbringen, hinken wir langfristig hinterher“, weiß Hörtnagl und bestätigt den internationalen Trend zur Professionalisierung im Nachwuchs. Jeder Erstliga-Klub in Österreich muss zumindest eine Akademie vorweisen – oder eine Kooperation mit einer Akademie wie im Fall des FC Wacker. Sonst fallen 150.000 Euro an Extrazahlung an.

6Aufstiegsgipfel: Den will der FC Wacker „in den nächsten zwei, drei Wochen“ einberufen. Politik und Sponsoren sollen zusammenkommen. Derzeit hält der Verein bei 6,2 Mio. Euro, abzüglich des negativen Eigenkapitals (ca. 400.000) bleiben 5,8 Mio. Euro. Hörtnagl: „Das wohl kleinste Budget aller Bundesligisten.“

7Wacker III, Wattens III: Zumindest ein gemeinsames Projekt können der FC Wacker und Rivale WSG Wattens vorweisen. Ein Brief mit den Stempeln beider Vereine erging kürzlich an den Tiroler Fußballverband, um die Altersbeschränkung für eine dritte Kampfmannschaft (Wattens will eine beantragen) festzulegen. Der jeweilig­e Jahrgang (derzeit 1999) soll von älteren Spielern ergänzt werden dürfen, in Vorarlberg findet sich mit Altach ein Beispiel für diese Lösung.