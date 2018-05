Von Florian Madl

Innsbruck — Es wird gehämmert und gestemmt. Der neue Seefelder Bahnhof lässt schon WM-Reife erkennen, keine Rede mehr von seinem (denkmalgeschützten) Vorgänger. Die nordischen Ski-Festspiele im Februar 2019 werfen ihre Schatten voraus, auch wenn die überschaubare Touristenschar gestern noch achtlos an der WM-Uhr (287 Tage) vorbeiflanierte. Vor vier Jahren bekam die Plateau-Gemeinde in Barcelona den Zuschlag für das Großereignis, seitdem werkt der veranstaltende ÖSV. Wie sieht es derzeit aus?

Zeitplan: Beim Kongress des Internationalen Skiverbands (FIS) kommende Woche in Costa Navarino (GRE) soll der Zeitplan bestätigt werden, ein Fragezeichen bleibt das Flutlicht am Bergisel. Das würde die Möglichkeit eines Nachtspringens eröffnen — für ÖSV-Generalsekretär Klaus Leistner „einer der Top-Bewerbe". Insider gehen von einer Einigung mit potenziellen Finanziers (Gebietskörperschaften) aus, auch die Anrainer-Frage muss noch beantwortet werden. Fest steht: Zwischen 19. und 24. Februar sind die Innsbruck-Bewerbe angesetzt.

Finanzierung: „Das finanzielle Risiko der Veranstaltung trägt der Österreichische Skiverband", bestätigte der Osttiroler Christian Scherer (33), der Organisationsdirektor. Über das WM-Budget breitet er den Mantel des Schweigens, über 20 Millionen Eur­o wird gemunkelt. Mit 22,8 Mio. Euro schlägt indes die Renovierung des Bahnhofs zu Buche, Tirol hat sich damit nicht auseinanderzusetzen. Was indes die 27 Mio. Euro an Sportinvestition in Seefeld anbelangt, so tragen 80 Prozent Bund und Land, daneben jeweils 3 Millionen der Tourismusverband und die Gemeinde. Für den Berg­isel (u. a. Kampfrichterturm, Kommentatoren, Toilettenanlagen) wurden zuletzt knapp 2 Mio. Euro veranschlagt, Flutlicht nicht inbegriffen.

Fan-Ansturm: „Die erhoffte Zuschauerzahl liegt bei 200.000. Wenn es 150.000 werden, wäre das auch schon etwas", bestätigte ÖSV-Generalsekretär Klaus Leistner. 21 Bewerbe in knapp zwei Bewerbswochen werden nicht zuletzt skandinavische Gäste anlocken, die Beherbergungsbetriebe können sich die Hände reiben. Untergebracht werden viele Fans in einem der 7000 Seefelder Gästebetten, in einem der 15.000 in der Region. Winter-Camping wie im hohen Norden ist am Plateau nicht üblich ?

Infrastruktur: Eine temporäre Tribüne für das Langlauf-Stadion (7000 bis 8000 Plätze), die Tennishalle als Pressezentrum, ein Schrägaufzug für die Sprunganlage, ein Basisgebäude für Rennbüros und Wachslkammern und als Höhepunkt ein Speicherteich am Gschwandtkopf, der 110.000 Kubikmeter fasst und die 77 Beschneiungsstellen mit Eigendruck (27 Bar) versorgt: „Das gibt es wohl nirgends", staunt selbst Martin Tauber, der für sportliche Belange zuständige Ex-Athlet.

Nachhaltigkeit: Die WM 1999 in der Ramsau blieb trotz toller Bilder und dem Gold der Langlauf-Staffel in negativer Erinnerung. Von 36,4 Mio. alter Schillinge (umgerechnet gut 2,6 Mio. Euro Veranstaltungsbudget) mussten mehrere Millionen (Schilling) aufgrund von Widrigkeiten (Schneechaos, Absagen etc.) abgeschrieben werden, das soll diesmal nicht passieren. „Planung mit Hirnschmalz", nennt es WM-Organisationsdirektor Christian Scherer: Seefeld 2019 solle „zumindest kostendeckend" abgewickelt werden, im besten Fall blieb­e Geld für den heimischen Skisport über. Und auch Diskussionen über öffentliche Förderungen will sich der Österreichische Skiverband nach dem viel diskutierten Rechnungshofbericht zur Alpin-WM 2013 in Schladming ersparen: „Für die WM-Durchführung bedarf es keiner öffentlichen Förderung", hält Scherer fest.

Weiße Elefanten: Bausünden soll es keine geben, Seefeld setzt u. a. auf temporäre Tribünen. Einzig die Errichtung eines WM-Turms, einer „Landmark", steht noch zur Diskussion. Und Elias Walser, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Seefeld, bestätigt: „Nach den 90er-Jahren, in denen hier mit Projekten wie Playcastle (Spieleburg, Anm.) und Air & Style (Snowboardcontest, Anm.) vieles nicht wie gewünscht verlief, wollen wir jetzt wieder in die richtige Richtung gehen."