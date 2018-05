Wattens – Die Ziele gehen Wattens-Trainer Thomas Silberberger nicht aus. „Wenn man ehrlich ist, haben wir in Lustenau bislang nur Fahrkarten geschossen“, meint­e der Wattens-Trainer vor dem heutigen Gastspiel (18.30 Uhr) bei der Austria. Sicher auch in dem Wissen, dass die Wattener in sieben Auftritten in Lustenau nur einmal gewinnen konnten – und dieser Sieg (1:0 am 25. Mai 2001) liegt auch schon wieder knapp 17 Jahre (!) zurück.

Will man die Vorarlberger aber noch überholen und den Sprung auf Platz sechs schaffen, braucht es heute einen „Dreier“. „Sie sind ein bisschen eine Unbekannte“, erklärte der Wattens-Coach zu den Vorarlbergern, deren Coach Gernot Plassenegger mit Blick auf die neue Saison zuletzt auf eine sehr junge Mannschaft gesetzt hatte. „Im Grunde ist es egal, wie sie spielen. Wir schauen auf uns und wollen unser Ding durchziehen.“

Das müssen die Tiroler allerdings ersatzgeschwächt („Das dreckige Dutzend muss es richten“ – O-Ton Silberberger) tun. Denn neben Flo Toplitsch, Roger Tamba und Flo Mader wird auch Benni Pranter (Knöchel) in dieser Saison nicht mehr auflaufen. „Den Benn­i werden wir nicht mehr ins Feuer schicken.“ Fehlen wird heute außerdem der gesperrte Aufsteiger David Schnegg. Dafür ist Top-Torschütze Milan Jurdik wieder bei hundert Prozent. (t.w.)