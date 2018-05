Von Alois Moser

Innsbruck – Wenn es etwas gibt, das ein Footballe­r der Swarco Raiders nicht leiden kann, dann ist es eine Niederlage gegen die Vienna Vikings aus Wien. Das 28:35 gegen den lila Erzrivalen auf der Hohen Warte schmerzt die Tiroler immer noch, auch aus sportlicher Sicht: Wollen die Raiders Platz eins in der Austrian Football League erreichen, muss heute (14.30, Tivoli) ein Heimsieg her.

„Wir haben noch etwas gutzumachen“, fasst Running­back Tobias Bonatti die Motivation der Seinen in Worte. Dabei wollen die Tiroler weniger auf den Gegner als auf sich selbst schauen: „Die Vikings haben in Wien ein perfektes Spiel abgeliefert, wir nicht. Wir haben zu viele Fehler gemacht, das müssen wir diesmal abstellen.“ Um Platz eins in der Liga abzusichern, müssen die Tiroler allerdings mit mindestens acht Punkten Vorsprung gewinnen, um den Rückstand aus dem Hinspiel zu egalisieren. „Das wäre sehr wichtig“, hofft der Medizinstudent auf einen deutlichen Heimerfolg. Bonatti ist mittlerweil­e einer der wichtigsten Offensivposten der Tiroler. Das Wechselspiel mit dem ein Jahr älteren Sandr­o Platzgummer funktioniere gut – im Notfall könne er den Kollegen in der Abteilung Attacke auch ersetzen: „Ich habe schon öfter gehört, dass ich eine gute Vertretung für Sandr­o bin.“

Heute sind beide im Einsatz, und an Motivation sollte es den Raiders nicht mangeln – immerhin sind die Wiener in dieser AFL-Saison bisher ungeschlagen. „Wir haben mit unseren lila Freunden noch eine Rechnung offen“, gab Headcoach Shuan Fatah die Richtung vor: „Sie können sich auf einiges gefasst machen. Wir werden ihnen das Leben am Tivoli schwer machen!“ Trotz der sportlichen Rivalität und der martialischen Töne setzen die Raiders auf sanften Support – zum Muttertag genießen alle Mütter freien Eintritt.