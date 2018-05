Rom – Der Niederösterreicher Dominic Thiem ist in der zweiten Runde des Masters-1000-Tennisturniers von Rom ausgeschieden. Der 24-Jährige unterlag als Nummer 6 des Events dem Italiener Fabio Fognini in rund zwei Stunden 4:6,6:1,3:6. Im Vorjahr war Thiem im Foro Italico im Halbfinale, könnte damit in der Weltrangliste von Platz acht aus zurück-, aber nicht aus den Top Ten fallen. (APA)