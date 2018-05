Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Nicht qualifiziert, aber doch im WM-Fokus – kurz vor der Weltmeisterschaft in Russland von 14. Juni bis 15. Juli ist Österreich einmal mehr ein „Magnet“ für Endrundenteilnehmer. Das prominenteste der sechs Teams kommt aus dem WM-Gastgeberland, steigt am Sonntag aus dem Flugzeug am Innsbrucker Flughafen und bezieht Quartier in Neustift im Stubaital. Daneben holen sich auch Südkorea, Japan, Peru, Australien und Nigeria den letzten Schliff in Österreich – Testspiele inklusive.

„Alle planmäßig. Hab’ wenig Zeit, bin gerade in einer Sitzung“, meldete sich gestern Stani Tschertschessow aus Moskau. Klar ist der russische Teamchef vor der heißen finalen WM-Vorbereitung gestresst. Schließlich wird vom russischen Nationalteam in der Heimat viel erwartet. „Als WM-Gastgeber sieht man sich immer mit sehr hohen Erwartungen konfrontiert“, ist dem ehemaligen Wacker-Coach bewusst, dass zumindest das Achtelfinale erreicht werden muss. Was bei den Gruppengegnern Saudi-Arabien, Ägypten und Uruguay auch kein Ding der Unmöglichkeit ist. Wie Ägyptens Torjäger Mohamend Salah zu stoppen ist, weiß Russlands Teamchef auch schon. „Mit der Kalaschnikow“, hat der Stani trotz WM-Hype seinen trockenen Humor nicht verloren.

Mit 24 Feldspielern und vier Tormänner verpasst der 54-Jährige seiner WM-Trupp­e im Stubai den Feinschliff im technisch-taktischen Bereich. Untergebracht ist die über 50-köpfige Delegation so wie im Vorjahr im Jagdhof in Neustift. Warum Tirol bzw. Stubai? „Es gibt dort alle Möglichkeiten: Die Höhenlage, die Infrastruktur, Hotel, Regeneration und Fußballfeld, alles passt. Außerdem fliege ich nach Hause ins Trainingslager“, so Tschertschessow, der auf zwei Innenverteidiger (Viktor Vasin und Giorgi Jikia) und Aleksandr Kokorin verzichten muss. Das Trio fällt mit Kreuzbandrissen aus.

Etwas weiter östlich nimmt wenig später Südkorea Quartier. Der WM-Vierte von 2002 wärmt sich von 2. bis 12. Juni in Leogang auf – Salzburgs Stürmer Hwang Hee-chan hat im Pinzgau quasi „Heimvorteil“. Die Asiaten bestreiten auch zwei Tests: am 7. Juni in Innsbruck gegen Bolivien und am 11. Juni in Grödig gegen Senegal.

Fast zeitgleich gastiert Japan von 2. bis 13. Juni in Seefeld. Die „Blauen Samurai“ testen am 12. Juni (15.05) in Innsbruck gegen Paraguay, das zwar nicht zur Endrunde fährt, aber so wie sechs andere WM-Zuschauer (u. a. Tschechien, Malta) in Österreich trainiert.