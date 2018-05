Berlin – Arm in Arm posierten Jupp Heynckes und Niko Kovac vor der Pokal-Trophäe. Im Berliner Endspielspektakel mit zwei einzigartigen Abschieden und der langersehnten Rückkehr von Manue­l Neuer wollen beide Trainer heute den Pott im Konfetti­regen in die Höhe recken. „Natürlich werden Emotionen hochkommen“, gestand Heynckes, der als eine der größten deutschen Fußball-Persönlichkeiten abtritt. „Das wird sicher noch mal ein Highlight in meiner Biografie.“ Und sein Nachfolger Kovac betonte: „Die ganze Stadt lechzt wieder nach einem Titel. Der letzte liegt 30 Jahre zurück. Es wäre eine Explosion der Gefühle für Frankfurt und unsere Fans.“

Rekordsieger FC Bayern um Bald-Privatier Heynckes gegen Eintracht Frankfurt mit dem Neu-Münchner Kovac lautet heute (20 Uhr/ARD und Sky) die prickelnde Paarung des 75. Pokal-Endspiels – und das an einem ersehnten Abend für Weltmeister Neuer. Der DFB-Kapitän ist vor den Augen von Bundestrainer Joachim Löw nach quälend langer Verletzungspause erstmals wieder im Kader des Rekordpokalsiegers.

„Er wird im Aufgebot stehen, aber nicht von Beginn an spielen“, sagte Heynckes. Er berichtete erleichtert von weiteren Fortschritten des Welttorhüters und prophezeite: Neuer werde zur WM nicht nur fit, sondern dort auch „ein großer Rückhalt sein“.

Doch zunächst zählt nur Berlin – und vor 74.000 Zuschauern im ausverkauften Olympiastadion möchte Kovac den FC Bayern ein letztes Mal verlieren sehen. „Das Finale ist ein schönes Abschiedsgeschenk“, sagte der Kroate nach gut zwei Jahren bei den Hessen. „Ich habe ein­e tolle Zeit erlebt, deshalb ist etwas Wehmut dabei.“

Einträchtig saßen der 73-jährige Heynckes vor seinem allerletzten Spiel überhaupt und der 27 Jahre jüngere Kovac bei der Presse­konferenz zusammen. „Eine wunderbare Konstellation für die Medien“ sei das, sagt­e Heynckes und spielte das Trainerduell im „deutschen Wembley“ herunter. Es sei „überhaupt nicht“ das Duell FC Bayern gegen Niko Kovac, wiegelte auch Präsident Uli Hoeneß ab. Nach der „sehr emotionalen“ Verabschiedung auf dem Vereinsgelände wünscht er seinem Freund Jupp einen goldenen Karriereabschluss.

Der Ausgang des Endspiels, das in 185 Länder übertragen wird, beeinflusst das sportliche Lebenswerk von Heynckes nach über einem halben Jahrhundert im Profifußball nicht, die Bewertung der Kovac-Amtszeit in Frankfurt dagegen schon. Nicht zuletzt wegen der Begleitumstände und des Ärgers über seinen Wechsel zum Branchenprimus. „Wir wollen das Spiel gewinnen. Das Danach ist total unwichtig“, sagte Kovac. Erstmals trifft ein Finaltrainer auf seinen künftigen Arbeitgeber.

Die Münchner Doublelust ist riesengroß, den Stars ist ein triumphaler Abschied von Heynckes eine Woche nach der 1:4-Schlappe in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart eminent wichtig. „Jeder brennt auf den Titel“, versicherte Thomas Müller. Nach dem Magen-Darm-Infekt ist der Kapitän wieder fit, verkündete Heynckes. Dagegen fallen Jérôme Boateng, Arturo Vidal und Arjen Robben aus. Bei der Eintracht sind alle Leistungsträger dabei.

Zum 22. Mal stehen die Münchner im Endspiel und wollen den 19. Titel. Die Frankfurter, bei denen Adi Hütter in der neuen Saison das Amt von Kovac übernimmt, dürfen zum achten Mal in einem Cup-Finale auflaufen. Viermal holten sie den Titel, zuletzt vor 30 Jahren. Bei einem Sieg sind die Frankfurter in der Gruppenphase der Europa League gesetzt. Sonst jubelt Stuttgart über Europa.

Beim Endspiel wird in diesem Jahr nicht nur auf Show-Auftritte à la Helene Fischer verzichtet. Auch vor dem Spiel gibt es eine Neuerung: Der Pokal wird nicht wie zuletzt von einem weiblichen Star im goldenen Kleid ins Olympiastadion getragen, sondern von Bayern-Weltmeister Paul Breitner und Bundesliga-Rekordspieler Karl-Heinz Körbel – Tradition statt Kommerz eben. (dpa, w.m.)