Von Tobias Waidhofer

Wattens — Viel runder hätte die Geschichte am Freitag gar nicht ausfallen können: Zuerst verlängerte Lukas Katnik seinen Vertrag bei der WSG Wattens bis 2020, dann traf der Angreifer zum 1:1-Ausgleich gegen Wiener Neustadt.

Dabei stellte die erste Halbzeit keine Werbung für die WSG-Offensive dar. Keinen einzigen Schuss aufs Tor brachten die Tiroler, die mit der Dreierspitze Zangerl/Jurdik/Katnik angetreten waren, in den ersten 45 Minuten zustande. Katnik („Die WSG ist noch lange nicht am Ziel ihrer Reise und ich bin stolz, ein Teil des Weges zu sein") war noch der agilste des Triumvirats.

Wiener Neustadt, das im Kampf um den Aufstieg fast gewinnen musste, hatte jedenfalls den besseren Start: Nach einem aberkannten Treffer (Foul an WSG-Goalie Ferdl Oswald/3. Minute) von Christoph Kobald war es der Tiroler Stefan Hager, der Oswald nach sieben Minuten zu einer Parade zwang. Danach passierte nicht mehr viel: Ex-Tennis-Star Babsi Schett, die neben Präsidentin Diana Langes auf der Ehrentribüne Platz genommen hatte, wurde Zeugin eines fehlerbehafteten Spiels. Der einzige Wattener Abschluss von Dino Kovacec ging weiter drüber.

Der zweite Durchgang begann so, wie der erste geendet hatte: mit Fußball zum Vergessen. Aber Wr. Neustadt hat mit Hamdi Salihi einen Torgaranten. Und weil die Wattener am langen Eck auf den Albaner vergaßen, stand es nach 56 Minuten 0:1. In der Folge hatten die Tiroler Glück, dass Fabian Miesenböck nur Minuten später das 0:2 liegen ließ. Doch ausgerechnet Katnik stand in der 72. Minute genau am richtigen Quadratzentimeter des Rasenvierecks und traf zum 1:1-Ausgleich. Wiener Neustadt setzte in der Schlussphase noch einen Freistoß an die Latte, machte viel Druck, es blieb jedoch beim 1:1.

Sportmanager Stefan Köck freute sich, dass mit Katnik eine weitere Offensivwaffe ihre Zukunft in Wattens sieht: „Lukas ist eine Konstante im Team und ein großartiger Kicker."

Tabelle FC Liefering - Wacker Innsbruck 2:2 (1:1); Tore: Niangbo (36.), Dembele (89.) bzw. Dedic (45.), M. Harrer (62.) WSG Wattens - SC Wr. Neustadt 1:1 (0:0); Tore: Katnik (71.) bzw. Salihi (56.) Kapfenberger SV - FAC 3:3 (1:1); Tore: Plank (17.), Haas (48.), Racic (65.) bzw. Belem (11.), Lubega (88.), Fraisl (93.) Blau-Weiß Linz - SC Austria Lustenau 0:2 (0:1); Tore: Paulo Victor (33.), Krainz (80.) SV Ried - TSV Hartberg (20.30 Uhr)

Die Live-Ticker zu den Spielen von Wattens und Wacker in der Nachlese: