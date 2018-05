Von Wolfgang Müller

Innsbruck — Als Charakterfrage thematisierte Trainer Karl Daxbacher das Saisonfinale seiner Meistermannschaft. Und die gab am Freitag mit dem 2:2 beim FC Liefering die entsprechende Antwort. Der FC Wacker lieferte beim Bullen-Talenteschuppen ein engagierte Leistung ab und war nur wenige Minuten vom Auswärtssieg und neuem Punkte-Vereinsrekord in der Sky Go Erste Liga entfernt.

Die Meisterfeier schien den Schwarzgrünen doch noch leicht in den Köpfen und Knochen zu stecken, denn die Anfangsphase wurde von den Jungbullen dominiert. Mehr Ballbesitz und höhere Zweikampfquote führte auch zu mehr Torschüssen. Die Tiroler feuerten den ersten Schuss auf das Liefering-Tor erst in Minute 19 ab — Goalie Carlos Coronel fischte den Schuss von Martin Harrer aus dem rechten Eck. Roman Kerschbaum, der den Meister am Freitag als Kapitän auf das Feld führte, scheiterte in der 34. Minute nur knapp. Dann schlugen Lieferinger Talenteauswahl zu — nach Zuspiel von Jusuf Gazibegovic stand Anderson Niangbo im Zentrum völlig frei und verwertete mit seinem ersten Ligator zum 1:0. Nachdem der 18-jährige Stürmer von der Elfenbeinküste die große Chance auf das zweite Salzburger Tor ausließ, schlugen die Innsbrucker knapp vor dem Halbzeitpfiff zu. Kerschbaum spielte Zlatko Dedic frei und der FCW-Torjäger verwandelte eiskalt zum Ausgleich.

Nach dem Wechsel hatten die Tiroler das Spiel und die schnellen Bullen im Griff, bestimmten das Geschehen und gingen auch in Führung. Martin Harrer verwertete ein Zuspiel von Daniele Gabriele und hämmerte den Ball in rechte Kreuzeck (62.). Gabriele hatte dann sogar die 3:1-Führung auf dem Fuß, doch Coronel parierte prächtig. Die Weichen waren klar auf 22. Saisonsieg gestellt, doch knapp vor Schluss stand Mahamadou Dembele goldrichtig und bezwang Wacker-Goalie Lukas Wedl, der den verletzten Christoper Knett vertrat.

Tabelle FC Liefering - Wacker Innsbruck 2:2 (1:1); Tore: Niangbo (36.), Dembele (89.) bzw. Dedic (45.), M. Harrer (62.) WSG Wattens - SC Wr. Neustadt 1:1 (0:0); Tore: Katnik (71.) bzw. Salihi (56.) Kapfenberger SV - FAC 3:3 (1:1); Tore: Plank (17.), Haas (48.), Racic (65.) bzw. Belem (11.), Lubega (88.), Fraisl (93.) Blau-Weiß Linz - SC Austria Lustenau 0:2 (0:1); Tore: Paulo Victor (33.), Krainz (80.) SV Ried - TSV Hartberg (20.30 Uhr)

Die Live-Ticker zu den Spielen von Wattens und Wacker in der Nachlese: