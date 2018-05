Kirchberg — „Für mich ist das Turnier seit der gelungenen Eröffnungsfeier gelaufen", schmunzelte Hans Grübler, Initiator des 21. Cordial Cups. Und tatsächlich: Bis auf eine Gewitterunterbrechung lief auch diesmal alles wie am Schnürchen, die gastgebenden Tiroler-Unterhaus-Vereine rund um den Wilden Kaiser durften sich über reges Zuschaueraufkommen und Einnahmen aus dem Gastro-Bereich freuen. Die Scouts über so manches Juwel am Spielfeld, das Begehrlichkeiten weckte und unmittelbar nach der Veranstaltung kontaktiert wurde.

Es kommt schon einer logistischen Meisterleistung gleich, 165 Mannschaften an zwölf Spielstätten unterzubringen und dabei jede Platzierung auszuspielen. „Der erste Tag nach dem Turnier ist der erste vor dem Turnier", blickte Grübler bereits voraus. Das Finale 2019 soll angesichts von „Zehn Jahre Girls Cup" in Hopfgarten stattfinden, am Live-Streaming (35.000 auf der Plattform DAZN) ändert sich ohnehin nichts. Und Barca soll wieder den Weg nach Tirol finden — Schulprüfungen verhinderten das heuer.. (floh)