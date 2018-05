Von Daniel Suckert

Innsbruck – Dass Alexander Antonitsch öfter in Tirol ist, stellt keine Besonderheit dar. Schließlich schwingt der Kärntner seit mittlerweile acht Jahren das Zepter als Turnierdirektor von Kitzbühel. Künftig wird der 52-Jährige aber auch in der Tiwag-Arena zu sehen sein. Denn Sohn Sam (22) wird heuer das Trikot des HC Innsbruck überziehen.

Rund um das Kitz-Turnier gibt es interessante Neuigkeiten. Ausgerechnet im Vorjahr, als das rotweißrote Zugpferd Dominic Thiem fehlte, hat man rund um das Turnier eine Studie machen lassen. Ergebnis: Es herrschte trotz Thiems Absenz großer Zuschauer-Andrang, das schlug sich auch in der Studie nieder. Antonitsch erklärte gestern bei seinem TT-Besuch: „Wir hatten eine Wertschöpfung von 8,5 Millionen Euro, der Gast blieb im Schnitt vier Nächte hier. Und was mich besonders freut: 20 Prozent der Gäste sind unter 30 Jahre alt.“

Von einem Boom will der Kärntner nicht sprechen, aber „Tennis ist wieder in, das kann man so sagen“. Und das soll heuer noch besser werden. Denn so früh wie diesmal war „der Run auf unser Turnier noch nie so groß. Es gibt an gewissen Tagen schon Engpässe in gewissen Kategorien. Man sieht, was so ein Final-Einzug von Dominic in Madrid bewirken kann. Wir könnten heuer den Kitz-Rekord schaffen!“

Was das restliche Teilnehmerfeld hinter dem österreichischen Aushängeschild betrifft, gibt es keine Neuigkeiten. Zumindest offiziell. Antonitsch: „Ich will jetzt keine Namen fallen lassen. Das betrifft auch die anderen rotweißroten Akteure. Wir haben alles im Blick.“

Im Blick hat der Ehemann von Ex-Tennisprofispielerin Karin Oberleitner allerdings auch seinen Sohnemann: „Als Villacher habe ich blaues Blut, aber Sam war vor allem von Coach Rob Pallin angetan. Von dem, was er mit ihm vorhat und was man in Innsbruck erreichen will.“

Und wer weiß: Vielleicht wird die Beziehung Sam und HCI ja eine ähnliche Liebesgeschichte wie die seines Vaters mit dem Tennisturnier in der Gamsstadt.