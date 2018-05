Ab heute (Freies Training) heulen wieder die Formel-1-Motoren im monegassischen Fürstentum. Die Faszination Monaco – was sagt der 210-fache Formel-1-Starter Gerhard Berger da dazu?

Gerhard Berger: Monaco war für mich immer eine Hassliebe. Auf der einen Seite eine große Faszination, auf der anderen Seite sehr viele Ablenkungen. Dann diese Strecke ganz ohne irgendwelche Auslaufzonen, da hat sich der gesamte Körper dagegen gewehrt.

Also wie es der dreifache Weltmeister Nelson Piquet (BRA) einmal formulierte: „Formel-1-Fahren in Monaco ist wie Hubschrauberfliegen im Wohnzimmer.“

Berger: Das trifft es am besten. Du kommst hin und bei der ersten Ausfahrt, wenn du zu den Leitplanken hinfährst, schreit dein Hirn: „Das ist Wahnsinn!“ Jede Runde ist eine große Überwindung. Aber irgendwann gewöhnen sich das Auge und das Gehirn an alles und du versuchst immer näher an die Leitplanken ranzufahren.

Auch heute noch sprechen viele Ex-Piloten wie der Deutsche Ralf Schu­macher oder der Brite Damon Hill vor der Angst des ganz großen Monaco-Unfalls. Aber haben wir den nicht schon mit Karl Wendlingers schrecklichem Crash (1994) erlebt?

Berger: Da geht es um was anderes, nicht darum, dass sich ein Pilot bei einem Blechschaden verletzt. In Monaco fürchtet man einen aufsteigenden Boliden, der über den Zaun ins Publikum fliegen könnte. Diese Angst ist nach all den Jahren und den Entwicklungen nach wie vor allgegenwärtig.

Ihr Ex-Teamkollege bei McLaren (1990–1992) und Freund Ayrton Senna gilt mit seinen sechs Siegen nach wie vor als der PS-König von Monaco. Wieso hat die Beziehung zwischen der brasilianischen Legende und dem Stadtkurs so gut gepasst?

Berger: Ayrton hat Stadtkurse geliebt, auch das Umfeld und alles rundherum. Wobei es wenige Orte gab, wo er sich nicht wohlgefühlt hat. Auch ein Michael Schumacher (5 Siege, Anm.) hat dort immer geglänzt, das darf man nicht vergessen. Und das ist auch kein Zufall: Beide sind aus dem Kartsport gekommen und liebten es, wenn das Auto über die Vorderachse kam und das Hinterteil sozusagen „geschwanzelt“ hat. Damit konnten beide dort brillieren.

Sie haben 30 Jahre dort gelebt. Tennis-Legende Boris Becker hat bei der Dokumentation zu seinem 50. Geburtstag aus dem Nähkästchen geplaudert und sich an die große Einsamkeit in der Hafenstadt erinnert.

Berger: Das war bei mir natürlich anders, weil ich meine Familie hatte. Es war eine schöne Zeit. Es ist sicher einer der attraktivsten Orte der Welt und ich fahre immer noch gerne dorthin, aber ich bin auch sehr froh, wieder in Tirol zurück zu sein. Ich genieße die Berge und unser Land.

Die Tiroler sind bodenständig. Das ist ein absoluter Widerspruch zur Reich-und-schön-Gesellschaft in dem französischen Stadtstaat. Wie hat das für Sie zusammengepasst?

Berger: Ganz ehrlich – das habe ich alles ganz schnell ausgeblendet. Als Erwachsener kannst du das ganz gut differenzieren. Das musst du auch, denn in Monaco regiert eine Scheinwelt, die ganz schwer zu ertragen ist. Das hat auch bei meinen beiden Töchtern, die dort aufgewachsen sind, Spuren hinterlassen. Sie sind realitätsfremd. Das muss man so sagen, auch wenn die Kinder nichts dafürkönnen.

Zurück zum Sportlichen: Heuer hat man mit Mercedes, Ferrari und Red Bull offenbar drei Siegkandidaten, die in Monaco gewinnen könnten.

Berger: Sportlich wird es sicher sehr interessant. Nicht nur weil Vettel mit Ferrari am Anfang der Saison gut drauf war, sondern auch weil Hamilton (Mercedes, Anm.) schon so früh eine gute Form hat. Aber natürlich sind die Red Bull mit Verstappen und Ricciardo ganz heiße Sieganwärter. Warten wir einmal ab, was kommt.

Zum Abschluss noch zu ihrem Tagesgeschäft DTM: Ärgert es einen nicht noch mehr, wenn man sieht, wie spannend und knapp alles verläuft und Mercedes trotzdem aussteigen wird?

Berger: Das brauchen Sie mir nicht zu sagen. Über dieses Thema habe ich mich genug ausgelassen. Fakt ist, dass wir derzeit noch keine Alternative haben. Daran arbeiten wir aber jeden Tag aufs Neue.

Das Gespräch führte Daniel Suckert