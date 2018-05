Innsbruck – Christoph Henle hat es schon geschafft – der Tiroler und ehemalige Raiders-Schützling spielt auf dem Baylor College in Texas (USA) und darf mehr denn je vom Dasein als Football-Profi träumen. Derzeit befindet sich der Vorzeige-Footballer in seiner Tiroler Heimat und nützt die Möglichkeit, den Raiders beim heutigen Battle4Tirol-Duell (18.30 Uhr, Wattens) gegen das Central College zuzuschauen. Am Sonntag (14.30 Uhr) warten noch die Rangers.

„Ich feiere meinen Geburtstag daheim und muss auch mein Studenten-Visum erneuern lassen“, erklärte Henle bei seinem Besuch in der Tiroler Landeshauptstadt. Den US-Gegner kennt der 1998 geborene Footballer sehr gut: „Das Central College ist eine kleine private Uni, hat aber einen sehr guten Namen.“

Vor allem mental und physisch wird es für die Raiders eine große Herausforderung. Dass sich die von den Raiders kreierte Battle4Tirol mittlerweile auch in Übersee herumgesprochen hat, brachte Headcoach Shuan Fatah in eine komfortable Lage: Der Berliner konnte sich den Gegner aussuchen. „Wir werden das zelebrieren und dabei richtig Spaß haben. Der Gegner ist top. Seit 1960 haben sie eine positive Saisonbilanz – sprich: Sie haben mehr Spiele gewonnen als verloren.“ Seit 14 Jahren heißt der Headcoach dort Jeff McMartin, mit ihm war das Central College insgesamt neunmal unter den Top Ten seiner Liga.

Bei den Innsbruckern werden alle Imports zum Einsatz kommen. Schließlich wartet nur 48 Stunden später die nächste schweißtreibende Einheit in der heimischen AFL-Liga gegen die Rangers aus Mödling.

Zu dem Zeitpunkt wird USA-Fan Henle wieder im Flieger nach Texas sitzen. Ihm gehe es „bestens im Baylor College“: „Das erste Semester ist gut gelaufen, am Montag geht es wieder mit dem Sommertraining los. Die Umstellung von der High School war am Anfang zäh, aber man gewöhnt sich mehr und mehr daran.“ (suki, a.m.)