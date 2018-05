Wenn es nach den Tirolern Simon Varges und David Steinberger geht, soll ihr Turnier in fünf Jahren im Bergiselstadion in Szene gehen. Der Startschuss fällt an diesem Wochenende einige Höhenmeter tiefer: Auf den Beachvolleyballplätzen im Tivoli-Schwimmbad ist alles angerichtet. Für Fans wurde eine Tribüne aufgebaut.

„Wir wollen Beachvolleyball eine Plattform bieten", erklärt der Haller Varges und hofft auf 750 Fans. Die neue Pro-Tour 2018 umfasst zehn Stopps, beim Auftakt in Innsbruck sind 16 Teams dabei. Lokalmatador Martin Ermacora mit Partner Moritz Pristauz ist als Nummer eins gesetzt.

Die Finalspiele gehen am Sonntag um 15 Uhr (Damen) bzw. 17 Uhr (Herren) in Szene. Für das Side-Event am Baggersee (Samstag ab 18 Uhr) sei der Andrang bereits enorm. Volles Haus wünscht man sich auch fürs Turnier. (ben)