Von Wolfgang Müller

Innsbruck — Von Wacker-Seite war alles angerichtet für ein schwarzgrünes Fußball-Aufstiegsmenü. Das „Meisterdorf" hinter der Nordtribüne war eine Stunde vor Spielbeginn schon gut frequentiert und kulinarisch und organisatorisch auf einem Stand, den man sich im Stadion endlich auch einmal wünschen würde. Die „Nord" glänzte mit einer Meister-Choreografie, die „Dreiermannschaft" des FC Wacker wurde für den Meistertitel in der zweiten Klasse geehrt und Ex-FC-Tirol-Torjäger Radoslav Gilewicz kam zum Ehrenanstoß. Dass auch ein Hauch von Abschied durch das Tivoli wehte, gehörte halt auch zu einem Saisonfinale. Das Quartett Harald Pichler, Armin Hamzic, Dimitry Imbongo und Philipp Riegler wurden von FCW-Obmann Gerhard Stocker verabschiedet.

Im Rahmenprogramm der Meisterfeier hatte das letzte Ligaspiel gegen den FAC eigentlich nur noch statistischen Wert. Was der Nachzügler aus Floridsdorf nicht so sah und von Beginn als Partycrasher mit Vollgas den Meister in Verlegenheit brachte. Erst nach dem Führungstreffer der Gäste durch Oliver Markoutz (26.) erkannten die Tiroler den Ernst der Lage, schalteten einen Gang höher und drängten vehement auf den Ausgleich, doch es blieb beim Pausenpfiff beim Rückstand, weil Zlatko Dedic, Daniele Gabriele, Albert Vallci und Stefan Rakowitz Großchancen ausließen.

Als Christian Bubalovic den FAC dann sogar mit 2:0 in Führung schoss, war die Stimmung im Tivoli im Keller. Trainer Karl Daxbacher war an der Seitenlinie sichtlich angefressen und vom Partymodus ganz weit entfernt. „Der FC Wacker bedankt sich bei 5267 Zuschauern", vermeldete kurz darauf der Stadion­sprecher. „Entschuldigt sich bei 5267 Zuschauern", hätte besser gepasst. Die Meisterprofis wollten, konnten aber nicht mehr. Der FCW-Motor hatte einen Aussetzer, es ging nichts mehr. Mit der 0:2-Pleite war man letztlich noch gut bedient. Ausgerechnet im letzten Heimspiel setzte es die erste Niederlage. So hatte man sich das „Vorspiel" für den anschließenden Party-Marathon nicht vorgestellt.

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff startete die doch etwas gedämpfte Meisterparty und der FC Wacker räumte praktisch alle Trophäen ab, die von der Sky Go Erste Liga zu vergeben waren. Dedic als bester Spieler der Saison, Christopher Knett als bester Goalie, dazu standen sechs FCW-Profis im Team der Saison. Höhepunkt war dann die Übergabe des Meistertellers an Kapitän Christoph Freitag auf der 2,5 Tonnen schweren Tribüne.

Hartberg bezwingt Lustenau, zittert aber noch um Lizenz

Vizemeister Hartberg bezwang Austria Lustenau mit 2:0. Wacker beendete die Meisterschaft mit 71 Punkten, Hartberg sammelte 68 Zähler. Offen bleibt, ob die Steirer die Lizenz für die Fußball-Bundesliga erhalten.



Nach der letzten Runde der Erste-Liga-Geschichte sind nunmehr sportlich alle Fragen geklärt. Wr. Neustadt erreichte mit einem Remis gegen Liefering zumindest die Relegation, Ried schaffte den Sprung trotz eines 7:1-Kantersiegs mit fünf Toren von Thomas Mayer nicht mehr.

Die Entscheidung wegen der Lizenz von Hartberg wird am Montag das Ständige Neutrale Schiedsgericht treffen. Wenn Hartberg auch in der dritten Instanz die Lizenz verweigert wird, steigt Wiener Neustadt direkt auf. Der SKN St. Pölten würde in diesem Fall auch in der nächsten Saison in der Bundesliga spielen. Jedenfalls nicht der neuen Zwölferliga angehören wird die SV Ried.