Von Benjamin Kiechl

Innsbruck – Gestatten, Cristina Neagu. Unerkannt stieg die dreifache Welthandballerin gestern mit ihren Teamkolleginnen in Innsbruck aus dem Flugzeug. Keine Autogrammjäger stellten sich der 1,80 Meter großen Rückraumspielerin in den Weg. Dabei ist die 29-jährige Rumänin ein Superstar – im Handball.

„Das ist so, wie wenn Messi in Tirol spielen würde. Sie wirft so fest wie ein Mann, spielt dynamisch und schnell“, erzählt die Tirolerin Josefine Huber aufgeregt. Im Rahmen der EM-Qualifikation trifft die Schwazerin morgen (20.15 Uhr/TWK-Arena Innsbruck) mit Österreichs Handball-Nationalteam auf die rumänische Startruppe. Ein Leckerbissen, zu dem sich Tirols Handball-Präsident Thomas Czermin 1500 Fans erhofft. „Jeden weiteren begrüße ich mit Handschlag!“ Das Duell mit dem Vizeweltmeister rund um Superstar Neagu sei auch für Huber, die sich mit dem Thüringer HC kürzlich zum deutschen Meister gekürt hatte, speziell: „Jeder Tiroler sollte Neagu einmal spielen gesehen haben!“

Österreichs Nationaltrainer Herbert Müller ist gebürtiger Rumäne und durfte Neagu einige Zeit lang trainieren. „Auch deshalb ist sie jetzt Weltklasse“, meinte er augenzwinkernd. Man könne sie nur im Kollektiv stoppen. Huber soll als Abwehrchefin die Angriffe unterbinden.

Trotz einiger Absagen (Marina Topic, Stefanie Kaiser, Kristina Logvin) will man Paroli bieten. Kopfzerbrechen bereitet dem Coach derzeit Beate Scheffknecht, die am Fuß verletzt ist. „Sie kann derzeit gerade einmal unfallfrei geradeaus laufen. Sie wird aber spielen!“

Österreichs Handballerinnen sind auf dem besten Weg, erstmals seit neun Jahren wieder zu einer Endrunde zu fahren. Ein Meilenstein gelang im Herbst 2017 mit dem 27:25-Sieg gegen Olympiasieger Russland. Eine Sensation, die bis heute nachhallt. „Unfassbar, denn im Handball gehen solche Dinge normal nicht. Es gibt bei uns eigentlich keine Überraschungssiege“, erzählte Coach Müller. Im abschließenden Spiel der EM-Qualifikation geht es am 3. Juni in Astrachan erneut gegen Russland. Huber: „Das wird böse, die wollen uns aus der Halle schießen.“