Von Susann Frank

Innsbruck — Plötzlich war es still am Goldenen Dachl. Einzig das Prasseln des strömenden Regens auf die Leichtathletik-Anlage der Golden Roof Challenge und die Regenschirme der wartenden Zuschauer war zu hören. Die Vorstellung der Stabhochspringer und Weitspringer durch den Veranstaltungssprecher war jäh unterbrochen.

Doch die 20 Athleten aus 16 Nationen ließen sich ebenso wenig aus dem Konzept bringen wie die Veranstalter. Nach kurzer Zeit war das Stromleck gefunden und der Moderator hatte mit dem Sager, „mit so viel Wasser haben selbst wir nicht gerechnet", die Lacher auf seiner Seite.

Der Wettbewerb konnte losgehen. Mit Athleten, die in ihren völlig durchnässten engen Sportkleidern dem Wetter nicht nur trotzten, sondern den Zuschauern unter den Schirmen richtig einheizten. Sie klatschten so lange vor dem Anlauf, bis die Fans lautstark in den Applaus-Rhythmus einstimmten. Erst dann liefen sie an und hoben ab.

„Sowohl die Stabhochspringer als auch die Weitspringer sind richtige Showmänner", hatte Stabhochsprung-Nachwuchs Riccardo Klotz schon vor dem Bewerb betont. Der Scharnitzer bedankte sich schon beim Einspringen mit einem Salto bei den Zuschauern, die ihn kräftig anfeuerten, er musste sich jedoch mit Rang fünf begnügen. Es gewann der Grieche Konstatinos Filippidis (GRE/5,55 m), bei den Damen jubelte Maryna Kylypko (UKR/4,25 m). Bei den Weitspringern siegten Behindertensportler Markus Rehm (GER/8,15 m) und Maryna Bekh (UKR/6,93 m).

Die Athleten bedankten sich für die Unterstützung, indem sie mit den Fans an der Absperrung abklatschten. „Sie genießen es einfach, wenn sie so nah an den Zuschauern dran sind", erklärte Reinhard Kessler.

Der Tiroler Leichtathletik-Präsident verfolgte die Veranstaltung und freute sich sehr darüber, dass an der Euregio-Schulmeisterschaft im Weitsprung wieder 8000 Schüler teilgenommen hatten. Die besten 46 aus Tirol, Südtirol und dem Trentino sprangen am Nachmittag im Finale. Auch sie ließen sich vom Regen nicht beirren.