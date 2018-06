"Oh, schau mal, Schnee", ruft Weitspringerin Quanesha Burks und drückt Stabhochspringerin Katie Nageotte ihr Handy in die Hand, damit diese die Eindrücke auf der Seegrube über Innsbruck mit einem Foto festhält. In der nächsten Sekunde sichten die beiden Amerikanerinnen weidende Schafe. "Wie süß" ,entfährt es ihnen entzückt, beide drücken die Kamera-Auslöser.

Die zwei weiblichen Stars und Top-Favoritinnen in ihren jeweiligen Disziplinen bei der heutigen Golden Roof Challenge posen an jeder erdenklichen Stelle und tollen zeitweise wie Kinder auf der Nordkette herum. Vor aller Augen wird mal schnell in den Handstand aufgeschwungen. Die 23-jährige Burks ist bei ihrem allerersten Besuch auf einem Berg völlig perplex von den Dimensionen: "Ich bin so aufgeregt und glücklich, hier zu sein. Es ist einfach nur beeindruckend." Die drei Jahre ältere Nageotte, die Berge seit ihrer Kindheit liebt, sie aber kaum zu Gesicht bekommt, schwärmt unentwegt von der Schönheit der Landschaft.

In einer Foto-Pause legt Nageotte zärtlich den Arm um die mitgereiste Mutter Diane. Diese beobachtet das Treiben der Tochter seit einer Weile mit glänzenden Augen. "Es war ihr größter Wunsch,einmal im Leben nach Innsbruck zu kommen", erklärt die Weltranglisten-Indoor-Zweite Nageotte. Gestern konnte sie ihn ihrer Mutter erfüllen. Zwar war die US-Hallenmeisterin vor zwei Jahren schon einmal Teilnehmerin der Veranstaltung in der Innsbrucker Innenstadt, damals zählte sie jedoch noch nicht zur Weltspitze. Sie konnte den Sport nur ausüben, weil Mama finanzielle Hilfe leistete.

Seit ihrem Sieg im Februar in Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexiko sind Sponsoren auf die Leichtathletik-Schönheit aufmerksam geworden und sie kann endlich vom Profisport leben. Das große Dankeschön an die Mutter war die Reise nach Tirol. Bruder Andy durfte auch gleich mit. "Ich habe ihr den größten Wunsch erfüllt." Warum Mama Diane von Innsbruck träumte? "Ich habe die Olympischen Spiele 1976 in Innsbruck am Fernseher verfolgt. Seit dem Abfahrtssieg von Franz Klammer war ich Innsbruck- und Skirennen-Fan", erzählt sie.

Heute freut sie sich, Tochter Katie und Burks ab 19 Uhr in ihrer Traumdestination live anfeuern zu dürfen. Und die zwei Athletinnen werden so positiv aufgeregt wie gestern sein. Beide lieben es, mitten in der Menschenmenge wettzukämpfen und das Publikum mit starken Leistungen zu beeindrucken.

Details zum Event

15.30 Uhr: Finale 9. Euregio-Schulmeisterschaft im Weitsprung

17.25 Uhr Siegerehrung

17.45 Uhr: Aufwärmen der Top-Athleten

18.45 Uhr: "Kranzlstechen"-Vorstellung der Top-Athleten

19 Uhr: 14. Golden Roof Challenge, Stabhoch-und Weitsprung, anschließend Siegerehrung mit einem neuen Pokal für die Gewinner

Bonus bei der Golden Roof Challenge: Für das Erreichen einer Jahresweltbestmarke wird die "Nordkette-Trophy" in Höhe von 8000 Euro ausgeschrieben.

Das Starterfeld

Stabhochsprung Männer (Name, PB, Nation, größte Erfolge):

Konstantinos Filippidis (5,91 m; GRE; Weltmeister indoor 2014, Vize-Europameister indoor 2017)

Ilya Mudrov (5,80 m; ANA; Nr. 6 Weltrangliste 2016, Silbermedaille Universiade 2015)

Stanley Joseph (5,75 m; FRA; EM-Finalist indoor 2017)

Diogo Ferreira (5,71 m; POR; Team-Europameister 2017, Sieger Universiade 2017)

Riccardo Klotz (5,21 m; AUT; Bronzemedaille EYOF Games 2015, Finalist U18 EM 2016, vielfacher Österr. Meister)

Stabhochsprung Frauen

Katie Nageotte (4,91 m; USA; Nr. 2 Weltrangliste indoor 2018, US Hallenmeisterin 2018)

Maryna Kylypko (4,65 m; UKR Bronzemedaille Europameisterschaft indoor 2017)

Amalie Svabicova (4,50 m; CZE Nr. 2 Junioren-Weltrangliste 2017, Finalistin Junioren Weltmeisterschaft 2016)

Fanny Smets (4,46 m; BEL Bronzemedaille Universiade 2013, 13fache Belgische Meisterin)

Kamila Przybya (4,40 m; POL; Bronzemedaille U20 Europameisterschaft 2017)

Weitsprung Männer

Ignisious Gaisah (8,43 m; NED; Hallen-Weltmeister 2006, Vizeweltmeister 2005 und 2013, Bronzemedaille EM 2016)

Zarck Visser (8,41 m; RSA; Nr. 2. Weltrangliste 2015, Vielfacher Afrika-Meister)

Markus Rehm (8,40 m; GER; Weltrekordhalter Paralympics, Sieger Paralympics 2012 und 2016, 6facher Paralympic Weltmeister)

Adam McMullen 7,99 m IRL Nr. 20 Hallen Weltrangliste 2018, Vielfacher Irischer Meister

Julian Kellerer (7,81 m; AUT; Teilnahme Hallen-Europameisterschaft Dreisprung 2017, vielfacher Österr. Meister)

Weitsprung Frauen

Alexandra Wester (6,95 m; GER; Nr. 3 Hallen-Weltrangliste 2016, Finalistin Hallen-Weltmeisterschaft 2016)

Quanesha Burks (6,93 m; USA; Nr. 5 Hallen-Weltrangliste 2018, 4. Platz Hallen-Weltmeisterschaft 2018, 4. Platz U20 Weltmeisterschaft 2014)

Maryna Bekh (6,93 m; UKR; Bronzemedaille Team Europameisterschaft 2017, Bronzemedaille U23 Europameisterschaft 2017)

Jazmin Sawyers (6,86 m; GBR Finalistin Olympische Spiele 2016, Vize-Europameisterin 2016, Bronzemedaille U20 WM 2012)

Kaiza Karlen (6,37 m; SWE Vizeweltmeisterin U18 2015, 3. Platz Europameisterschaft U20 2017)

Livestream (ab 18.45):