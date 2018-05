Von Benjamin Kiechl

Innsbruck — Die Bundeshymne war gerade erst abgeklungen, da ging es schon los. Rempler hier, Leiberlziehen dort. Zart besaitet darf man als Handballerin nicht sein. Schon gar nicht gegen Vize-Weltmeister Rumänien in der EM-Qualifikation. Und mittendrin Josefine Huber. Die Tiroler Kreisläuferin hatte am Donnerstag in der TWK-Arena in Innsbruck vor 1500 Fans einen brutalen Arbeitstag.

1,90-Meter-Bröckerl Crina Elena Pintea und die dreifache Welthandballerin Cristina Neagu „klopften" die 22-jährige Schwazerin mit erlaubten und teils unerlaubten Mitteln ab. Kein Wunder, dass die deutsche Meisterin (Thüringer HC) in der ersten Hälfte kaum zur Geltung kam.

Gefallen ließen sich die heimischen Damen aber nichts. Im Gegenteil. Da parierte ÖHB-Torfrau Petra „Pezi" Blazek in der Anfangsphase gleich zwei Siebenmeter — und kassierte bitterböse Blicke von Superstar Neagu. Nach der 4:3-Führung für Österreich zog Rumänien mit einem Timeout die Notbremse.

Die körperlich überlegenen Rumäninnen kamen mit Fortdauer des Spiels immer besser in Fahrt. „Sie haben eine längere Bank", wusste Rückraumspielerin Sonja Frey über die Kaderqualität der Gegnerinnen.

Kurz vor der Pause ging es plötzlich ganz schnell und die Gäste düsten mit einem Vier-Tore-Vorsprung davon. Ganz wichtig: Sonja Frey und Tamara Bösch verkürzten noch zum 11:13-Pausenstand.

Auch nach dem Seitenwechsel ging es beinhart und mit Toren auf beiden Seiten weiter. Torfrau Blazek musste sogar einen Siebenmeter-Wurf ins Gesicht einstecken, die Gegnerin sah dafür Rot. Fünf Minuten vor Schluss brodelte es in der Halle: Österreich stellte auf 24:24. Die Sensation lag in der Luft. Da wurde wie beim Eishockey die Torfrau in der letzten Minute rausgenommen. Aber der Poker ging nicht auf und Rumänien setzte sich mit 28:25 durch. Das Kämpferherz der Österreicherinnen war jedoch weltmeisterlich.

Die Entscheidung, ob Österreich zur EM nach Frankreich fährt, fällt am Sonntag (13 Uhr/ORF Sport Plus) gegen Olympiasieger Russland. Auch als bester Gruppendritter fährt man zur EM.