Von Florian Madl

Innsbruck – Nicht immer stieß die Tiroler Liebe zur Fußball-Nationalmannschaft auf Gegenliebe des Österreichischen Fußballbunds. Doch die Infrastruktur des Stadions wurde vor einigen Jahren adaptiert, und am Mittwochabend bestätigte Bernhard Neuhold, Geschäftsführer des ÖFB: „Es gibt das Happel-Stadion, die beiden 30.000er-Stadien in Klagenfurt und Salzburg sowie Linz, Graz und Innsbruck. Und von diesen drei Optionen ist Innsbruck wohl die bevorzugte.“

Das lässt den Wunsch von Olympiaworld-Geschäftsführer Michael Bielowski, der allzu gerne Fußball-Länderspiele im Jahres-Rhythmus hätte, realistisch erscheinen. Ist er das? „Das ist immer eine Frage der Gegner und der Stimmung rund ums Team“, hielt ÖFB-Mann Neuhold fest. In der Hochblüte unmittelbar vor der EURO 2016 schien ein Tirol-Gastspiel nicht umsetzbar, die Hoffnung auf ein ausverkauftes Happel-Stadion war mit viel Geld verbunden. Aber dann kam der Einbruch und damit die Rückbesinnung auf Stadien wie das Tivoli – in Tirol hat man schließlich noch nie ein Länderspiel verloren.

Das könnte auch das Ansinnen der Tivoli-Verantwortlichen befeuern, für den Zyklus 2019 bis 2022 alle Cup-Endspiele auszutragen. Der Vertrag mit Klagenfurt läuft aus, eine Neuvergabe steht an. Was für Tirol gegenüber den anderen drei Bewerbern spricht: Die Wiener Austria punktet zwar mit neuer Heimstätte, aber Pokal-Endspiele sind eher etwas für Schauplätze abseits der Bundeshauptstadt. Mitbewerber Klagenfurt war eben an der Reihe, und die Linzer Gugl lässt mit ihrer Tartanbahn nicht eben Fußball-Atmosphäre aufkommen. Die Hoffnung lebt, das Tivoli ist nicht nur aufgrund des Wacker-Aufstiegs wieder eine angesehene Adresse im heimischen Fußball.