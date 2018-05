Von Alois Moser

Innsbruck, Völs — Ein Spiel mit zwei Gesichtern, das remis endete und mit der Reichenau am Ende doch noch einen Sieger fand: Das 2:2 gegen die Union könnte für Telfs im Kampf um den Titel möglicherweise zum Zünglein an der Waage werden.

Telfs-Trainer Werner Rott haderte indes weniger mit den zwei auf der Fenner verlorenen Punkten als mit dem erneuten Verletzungspech: „Meine beiden Goalies sind in der Klinik." Einsergoalie Christoph Häfele musste nach einem Zweikampf verletzt ausgewechselt und ins Krankenhaus gebracht werden, Ersatzmann Christoph Gerhold brach sich dann noch einen Finger. „Ich habe keinen weiteren Tormann, vielleicht muss ich mich selber reinstellen", übte sich Rott in Galgenhumor. Welche Mannschaft Rott am Sonntag gegen Völs aufbieten wird? „Keine Ahnung." Es passt ins Bild, dass Telfs eine tolle erste Hälfte inklusive Zwei-Tore-Vorsprung in der zweiten Halbzeit noch vergab: „Wir haben gekämpft, aber uns leider nicht belohnt." Farid Lener dagegen musste einmal mehr nach einer miserablen ersten Halbzeit in der Kabine lauter werden, um seine Mannschaft doch noch zu einem Punkt zu treiben: „Keine Ahnung, was da am Anfang los war. Das geht mir schön langsam auf die Nerven." Dass die Remiskönige von der Fenner (12 Unentschieden) vielleicht entscheidend in den Meisterschaftskampf eingreifen konnten, fand Lener unterdessen „geil".

Silz/Mötz-Trainer Aleks Matic fiel nach dem späten 1:0-Sieg gegen Völs ein Stein vom Herzen: „Man muss ehrlich sagen, dass heute viel Glück dabei war." Den goldenen Treffer erzielte Trainersohn Igor, der sich zum 24. Geburtstag selbst das beste Geschenk machte. „Das freut mich für ihn", so der stolze Papa. Zumal sich der Junior ab Sommer fußballerisch woanders verwirklichen muss („Ein paar Narrische haben da immer geschimpft"), wie auch Toptorschütze Alex Schaber, der zu Wörgl in die Westliga wechseln wird. „Ich bin ihm sehr dankbar, aber in den letzten paar Runden will ich nur auf Spieler setzen, die auch beim Verein bleiben."

Für den Völser Mario Lanziner ist die Saison indes nach einem Achillessehnenriss bereits vorzeitig beendet.