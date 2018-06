Paris — Nein. Nicht einmal mit viel Phantasie kam jemand auf die Idee, Dominic Thiem die Favoritenrolle abzusprechen. Auch nicht sein Trainer und Mentor Günter Bresnik, der sich im Viertelfinale noch schützend vor seinen Paradeschützling gestellt hatte. Obwohl: Diesmal meinte er augenzwinkernd und nicht unrichtig: „Die Favoritenrolle ist mir egal. Das ist bedeutungslos. Entscheidend ist nur, wer gewinnt."

Wenn die Nummer acht der Welt, also Thiem, heute in seinem dritten French-Open-Halbfinale auf den sizilianischen Sensationsmann Marco Cecchinato (Weltranglisten-72.) trifft, dann ist das nicht nur für die Buchmacher eine eindeutige Angelegenheit. Tipp3 beispielsweise hat für den erstmaligen Finaleinzug des Niederösterreichs eine Quote von 1,10 ausgerufen, der Einsatz für Cecchinato würde mit dem Fünffachen belohnt werden.

Dass Cecchinato überhaupt vom Endspiel träumen darf, ist eines dieser Märchen, die nicht ungern in Paris geschrieben werden. Der Mann aus Palermo, der auf seinem Arm ein Tattoo mit seiner Glücksnummer 13 trägt, lag in diesem Jahr in der Auftakt­runde gegen den Rumänen Copil bereits mit 0:2 Sätzen zurück, um im fünften und entscheidenden Durchgang schließlich mit 10:8 die Oberhand zu behalten. Der Rest war einfach nur Wahnsinn. Weniger der Zweitrundenerfolg über den Lucky Loser Marco Trungelliti (ARG), umso mehr die Erfolge über Pablo Carreno Busta (Nr. 10 der Setzliste), David Goffin (Nr. 8) und Superstar Novak Djokovic (Nr. 20).

Selbstredend, dass das Selbstvertrauen des 25-jährigen Italieners überbordend ist. „Warum nicht?", antwortete Cecchinato auf die Reporterfrage, ob er sich auch einen Erfolg über Thiem vorstellen könne. Schließlich, führte er weiter aus, habe er ihn schon einmal geschlagen.

Tatsächlich standen sich die beiden bereits zweimal gegenüber. Allerdings liegen die Partien fünf bzw. vier Jahre zurück und waren auf Future- bzw. Qualifikations-Niveau. Sie werden deshalb auch in den ATP-Statistiken nicht geführt.

Schafft es Thiem ins Finale, dann ist er ab Montag wieder ATP-7. (übrigens auch bei einem Titelgewinn), sein bisher gewonnenes Preisgeld von 560.000 Euro könnte er mit dem Finaleinzug auf 1,12 Mio. verdoppeln. Eine — wenn auch lukrative — Randnotiz.

Nach dem regenbedingten Spielabbruch am Mittwoch machte Rekordsieger Rafael Nadal am Donnerstag kurzen Prozess mit dem Argentinier Diego Schwartzman (4:6, 6:3, 6:2, 6:2). Der Gegner des zehnfachen Paris-Champions kommt abermals aus Argentinien und heißt Juan Martin del Potro. Der „Turm von Tandil" rang den Australian-Open-Finalisten Marin Cilic (CRO) mit 7:6 (7:5), 5:7, 6:3, 7:5 nieder — und weinte im Anschluss vor Rührung.

Für den ersten von drei Österreichern im Halbfinale der French Open war am Donnerstag indes Endstation: Alexander Peya und sein Partner Nikola Mektic (CRO) mussten sich Pierre-Huges Herbert/Nicolas Mahut (beide FRA) geschlagen geben, heute hat Oliver Marach (mit Partner Mate Pavic/CRO-2) die Chance auf den Finaleinzug. (m.i., APA)