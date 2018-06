Bern – Die Tour de Suisse hat heuer dem Criterium du Dauphine als wichtigstes Testrennen vor der Tour de France den Rang abgelaufen. Weil die Frankreich-Rundfahrt wegen der Fußball-WM eine Woche später (am 7. Juli) beginnt, haben Stars wie Nairo Quintana und Richie Porte das Rennen in der Schweiz wegen des günstigeren Abstands vorgezogen. Aus dem Österreicher-Quartett sticht der Tiroler Stefan Denifl heraus.

Vor drei Jahren eroberte der Stubaier bei der Tour de Suisse das Bergtrikot, diesmal muss der Jung-Papa kleinere Brötchen backen. „Nach meiner langen Verletzungspause habe ich erst 1600 Rennkilometer in den Beinen“, sagte der 30-Jährige und will die Rundfahrt (heute Mannschaftszeitfahren in Frauenfeld) als Formtest nutzen. „Mein Ziel ist, in den Bergetappen aus einer Fluchtgruppe um einen Etappensieg mitzufahren. Das ist aber optimistisch formuliert“, erklärte der für Aqua Blue fahrende Tiroler, der nach Knieproblemen erst im Mai die ersten Rennen bestreiten konnte. „Es war ein Sprung ins kalte Wasser“, sagte der Stubaier. Um bei der Österreich-Rundfahrt (ab 7. Juli) die Rolle des Titelverteidigers gut auszufüllen, sei dies aber unumgänglich gewesen. „Bis zur Ö-Tour will ich topfit sein“, erklärte Denifl, für den mit der Heim-WM in Innsbruck das Karriere-Highlight bevorsteht.

Nicht in der Schweiz am Start ist Christopher Froome, der nach seinem Giro-Sieg auf Teneriffa für die Tour de France trainiert. Im wichtigsten Rennen des Radsport-Kalenders peilt der Brite seinen fünften Sieg in Folge an. Eine Entscheidung, ob die beim Vuelta-Sieg im Herbst 2017 festgestellte Überschreitung des Salbutamol-Grenzwerts eine Strafe nach sich zieht, wird der Weltverband nicht vor der Tour treffen. (TT, APA)