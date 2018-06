Von Max Ischia

Paris — Dass just Thomas Muster das heutige Finale in Bezug auf Dominic Thiem als „Draufgabe" kategorisierte, mag verwundern. Schließlich hasste es wohl keiner mehr zu verlieren als der French-Open-Triumphator von 1995 aus Leibnitz. Dominic Thiem aus Lichtenwörth wäre nicht der zweite Österreicher, der heute nach dem Coupe­ des Mousquetaires greift, wäre er nicht ähnlich gestrickt. Dementsprechend wenig wusste er am Tag vor seinem wohl bisher größten Tag in seinem Tennisleben mit der Begrifflichkeit „Draufgabe" anzufangen. Vielmehr sagte er: „Es ist wunderschön, im Finale zu stehen, aber trotzdem wäre es bitter, wenn ich es verliere." Schließlich ist er nach zwei verlorenen Halbfinal-Partien 2016 und 2017 nach Paris gekommen, um den ganz großen Wurf zu landen. Dass sich heute just der Kaiser auf roter Asche, der König von Roland Garros, der zehnfache French-Open-Champion Rafael Nadal auf der anderen Seite des Netzes auftürmt, macht die Angelegenheit nicht einfacher. Von einer „Mission Impossible" spricht aber keiner dieser Tage. Weder in Paris noch anderswo.

Selbst König Rafa I. sprach vor dem Endspiel, das in 224 Ländern übertragen wird, in höchsten Tönen von seinem Gegner. „Wenn die Sandplatzsaison beginnt, weißt du, dass Dominic einer dieser Spieler ist, die jedes Turnier gewinnen können."

Was für Thiem gilt, gilt freilich erst recht für Nadal. Noch mehr in Roland Garros. Zehnmal stand der Mallorquiner im Finale der French Open, zehnmal ging er als Triumphator hervor. Von 87 gespielten Einzeln verlor er gerade einmal zwei: gegen den nach langer Erkrankung längst nicht mehr aktiven Schweden Robin Söderling (2009) und gegen Novak Djokovic (2015).

Selbstredend, dass auch die Buchmacher Rafael Nadal recht deutlich in der Favoritenrolle sehen. bwin etwa schickt den Titelverteidiger mit einer Quote von 1,22 ins Rennen, bei einem Dominic-Thiem-Erfolg würde das 4,25-Fache des Einsatzes ausgeschüttet.

Thiem ist klar, dass er heute einen „Traumtag" haben muss. So wie vor einem Monat in Madrid, als er den Lokalmatador im Viertelfinale (7:5, 6:3) bezwang. „Es hat sicher etwas bewirkt. Ich war der Einzige, der ihn letztes und dieses Jahr auf Sand geschlagen hat. Aber hier ist er eine Klasse stärker."

Das Phänomen Nadal hat er schon im Turniervorfeld mehrfach beschrieben: „Sobald er dich hat, lässt er dich nie mehr los, das ist in jedem einzelnen Ballwechsel so. Und das ist das Schwere gegen ihn, selber in die Offensive zu kommen." Aber: Thiem hat einen Plan. Nadal freilich auch.