Innsbruck, Moskau — Es ist soweit! Mit dem Spiel zwischen Gastgeber Russland und Saudi-Arabien startet heute um 17 Uhr in Moskau die 21. Fußball-Weltmeisterschaft. Die WM findet erstmals in Russland statt, die insgesamt 64 Spiele werden in vier Zeitzonen und in elf Städten des Landes ausgetragen. Das Finale findet am 15. Juli — ebenfalls in Moskau — statt.

Das Turnier gilt als Prestigeprojekt von Russlands Präsident Wladimir Putin. Anders als gewöhnlich bleiben einige westeuropäische Spitzenpolitiker der Eröffnung des sportlichen Mega-Events demonstrativ fern. Vor dem Auftaktspiel soll das Turnier mit einer betont schlichten Zeremonie eröffnet werden. Es treten der britische Popstar Robbie Williams und die russische Sopranistin Aida Garifullina auf.

