Gruppe E, Costa Rica - Serbien 14.00 Uhr

Wenn Costa Ricas Coach Oscar Ramirez den WM-Auftaktgegner Serbien genauso gut kennt wie die letzten Testspielpartner, wird es ein schwieriges Turnier für das Überraschungsteam von 2014. Nach einem 1:4 gegen Belgien sorgte Ramirez für Schmunzeln, als er Chelsea-Star Eden Hazard nicht kannte. Am Sonntag (14.00 Uhr) will der Viertelfinalist von Brasilien sich von der besseren Seite präsentieren.

Ob Costa Rica auch in Russland zu überzeugen vermag, hängt maßgeblich von Torhüter Keylor Navas ab. Sein Stern ging vor vier Jahren auf. Nach der WM wechselte er zu Real Madrid. Nach schwierigem Start verdrängte Navas Spaniens Torhüterlegende Iker Casillas und gewann mit den Königlichen inzwischen drei Champions-League-Titel. In seiner Heimat ist der 31-Jährige ein Volksheld.

„Wir sind stark und können gegen jeden gewinnen“, sagte Navas in den Tagen vor dem Serbien-Spiel in Samara. Am Donnerstag trainierte er individuell. Nur eine Vorsichtsmaßnahme, wie Costa Ricas Verband beruhigte. „Bei der letzten WM waren wir in der Todesgruppe mit Uruguay, Italien und England. Und dann lagen wir vor allen anderen“, erinnerte Navas. Diese Mentalität müsse man auch in Russland zeigen. „Wir sind nicht schlechter als die anderen Mannschaften“, betonte der Real-Schlussmann.

Gruppe E, Brasilien - Schweiz 20.00 Uhr

Brasilien ist bereit für die Jagd nach dem sechsten Fußball-WM-Titel. Nach einer erfolgreichen Testphase wartet auf die „Selecao“ am Sonntag (20.00 Uhr) gegen die Schweiz aber ein echter Prüfstein. „Wir spielen tollen und schönen Fußball“, sagte Mittelfeldspieler Paulinho. „Gegen große Gegner sehen wir eigentlich immer gut aus“, versprühte der Schweizer Ricardo Rodriguez allerdings Optimismus.

Brasilien stimmte sich mit Siegen gegen Kroatien (2:0) und am vergangenen Sonntag Österreich (3:0) auf das Auftaktspiel in Rostow ein. Das Starensemble setzt auf mannschaftliche Geschlossenheit, aus der Superstar Neymar freilich heraussticht.

„Sie haben sich gut entwickelt und ein Gleichgewicht zwischen Spektakel und harter Arbeit - eigentlich das Nonplusultra im Weltfußball“, lobte der Schweizer Torhüter Yann Sommer den Gegner. „Das ist nicht nur Neymar. Das sind elf sehr gute Spieler“, meinte Milan-Verteidiger Rodriguez. Die Schweizer peilen in der Gruppe E zumindest den zweiten Platz an. Das Selbstvertrauen kommt nicht von ungefähr: In den jüngsten 17 Matches holten die Eidgenossen 14 Siege, zwei Remis und nur eine Niederlage.

Gruppe F, Deutschland - Mexiko 17.00 Uhr

Deutschlands Nationalteam zweifelt trotz mäßiger Ergebnisse in der Vorbereitung nicht an seiner WM-Form. „Wir haben es oft genug bewiesen, dass wir dann da sind“, erklärte Toni Kroos. Mit Blick auf das erste Gruppenspiel am Sonntag (17.00 Uhr) gegen Außenseiter Mexiko meinte Abwehrchef Jerome Boateng: „Es ist ganz wichtig, gerade das erste Spiel zu gewinnen. Darauf liegt unser Fokus.“

Nachlässigkeiten wie in den jüngsten Testspielen kann sich die Deutsche Mannschaft nicht mehr leisten. „Die Gegner werden gegen uns ganz andere Qualitäten in die Waagschale werfen - große Motivation, Kampf“, sagte Deutschlands Teamchef Joachim Löw. „Deshalb muss in jedem Spiel die Konzentration hoch sein, wir müssen von Anfang an hellwach sein und an unsere Leistungsgrenze kommen. Es muss einfach alles passen“, sagte der 58-Jährige zur anvisierten WM-Titelverteidigung.

Die 1:2-Niederlage gegen Österreich und das blutleere 2:1 gegen Saudi-Arabien gelten als Warnung. „Gegen Österreich sind wir zum Beispiel an vielen Kleinigkeiten gescheitert, die wir häufig falsch gemacht haben. Wenn wir so viele kleine Fehler machen, sind wir nur eine durchschnittliche Mannschaft, die auch mal gegen Österreich verlieren kann.“ Für den Auftakt ist Löw aber guter Dinge: „Es wird ein schwieriges Spiel, aber ich bin optimistisch, wir werden Lösungen finden.“

„El Tri“ will gegen die starbesetzte Truppe nicht vor Angst erstarren. „Man hat gebührenden Respekt vor Deutschland, schließlich sind sie Weltmeister. Aber niemand ist unbesiegbar“, sagte Verteidiger Carlos Salcedo.