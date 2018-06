Innsbruck – Im kleinen familiären Kreis wird heute in Arzl das Glas auf Dagmar Rom erhoben: „Da sie nicht mehr so gut hört, fühlt sie sich so am wohlsten“, sagt Sohn Mario, der auch in die Rolle des Gastgebers schlüpft. Seine Mutter hat 1950 in Aspen als 21-Jährige Gold in Riesentorlauf und im Slalom gewonnen und war in diesem Jahr auch Österreichs Sportlerin des Jahres. 1952 in Oslo holte sie Olympia-Silber im Riesentorlauf.

Die am 16. Juni 1928 in Innsbruck geborene Rom gehört jener österreichischen Skirennläufer-Generation an, deren Erfolge in den Nachkriegsjahren identitätsstiftende Wirkung für das junge Österreich hatten. Am 13. Februar 1950 gewann sie bei der ersten WM außerhalb Europas den erstmals ausgetragenen Riesentorlauf, schon der Weg dorthin war aufregend gewesen. „Man kann sich nicht vorstellen was es damals bedeutet hat, nach Amerika fahren zu dürfen. Man ist im Konsulat auf Herz und Nieren geprüft worden, ob man politisch einreisen darf“, erinnerte sich Rom.

Bergwerkssiedlung statt Nobelort

Der heutige US-Nobelort Aspen war damals noch eine alte Bergwerkssiedlung, die Sportler mussten in Schlafsälen übernachten. Den Riesentorlauf gewann Rom dennoch vor ihrer ÖSV-Teamkollegin Erika Mahringer. Und das, obwohl man die neue Disziplin vorher kein einziges Mal trainiert hatte und der damalige Cheftrainer Toni Seelos geraten hatte, vor den querenden Wegen abzubremsen. „Ich habe mir aber gesagt, einen Schmarrn werde ich abbremsen, und bin einfach drübergehupft. Über die Haltung kann man lachen, aber ich hab‘s derstanden und bin dann Doppelweltmeisterin geworden.“

Bundeskanzler Leopold Figl habe bei der Ehrung in Wien gemeint, dass Österreichs SportlerInnen einen Wunsch frei hätten, berichtet Rom. Sie habe nach einem Fiat Topolino im damaligen Wert von 16.000 Schilling gefragt: „Er ist fast in Ohnmacht gefallen.“

Rom hatte sich 1948 bei Olympia in St. Moritz erstmals verletzt und musste ihre Karriere nach zwei Schien- und Wadenbeinbrüchen sowie schweren Knieverletzungen relativ früh beenden. Dabei hatte sie verrückte Dinge tun müssen, um überhaupt weiterfahren zu können. Einmal habe sie sich den Oberschenkel durch den Unterschenkel gestoßen, einmal sei das Knie rechtwinkelig abgestanden. In St. Moritz hatte sie sich den Gips selbst mit einem Schraubenzieher und einem Hammer entfernt, weil der geschwollene Fuß sonst vermutlich abgestorben wäre. Dass das Knie laut Ärzten steif bleiben würde, habe sie nicht akzeptiert. Mit einem auf das Bein gehängten Wasserkübel hatte sie so lange geübt, bis 90 Grad Beugewinkel erreicht waren. So sei sie bis heute Ski gefahren: „Jetzt muss ich halt mit dem Rollator herumhupfen. Aber geistig bin ich noch halbwegs in Ordnung, auch sonst fehlt mir nichts.“

Studium, Sport, Schauspielerei

Rom war auch sonst sehr aktiv. Sie belegte an der Uni Philosophie, Geografie und Sport, betrieb ein Sportgeschäft in Seefeld und bekam eine Hauptrolle in Harald Reinls Film „Nacht am Mont Blanc“. Nach Olympia in Norwegen (1952) heiratete Rom noch in Oslo den Journalisten, Historiker und Buchautor Günter Peis. 1955 wurde sie zum zweiten Mal Mutter und beendete ihrer Karriere. 1963 übernahmen Rom und ihr Sohn Mario die Hauptrollen in der zwölfteiligen Kinderski-Fernsehserie „Mario“, die einem Kinder-Buch ihres Ehemannes folgte.

Wenn Rom mit 90 Jahren zurückdenkt, ist der Sport „ganz weit weg“. „Das wichtigste sind meine drei Kinder, da geht nichts drüber.“ Von Ski-Übertragungen kennt sie auch ÖSV-Star Marcel Hirscher: „Der ist ein ausgesprochen netter Mensch, der alles über sich ergehen lässt und trotzdem immer noch freundlich ist. Er ist zu bestaunen.“ (APA, TT)